Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate La Promessa assisteremo alla scoperta della verità sullo stato di Jimena. La donna ha inscenato una finta gravidanza per tenere Manuel legato a sé, ma le sue bugie hanno ormai le ore contate. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni spagnole La Promessa: le bugie di Jimena

Nelle prossime puntate La Promessa una distrazione di Jimena permetterà a Manuel di scoprire il suo inganno. L’uomo scoprirà che Jimena gli ha mentito sui suoi ricordi ma sarà troppo tardi, visto che nel frattempo lei sarà diventata sua moglie, con grande disperazione di Jana.

La loro vita coniugale però non sarà affatto felice. Jimena non tarderà a rendersi conto che Manuel è ancora innamorato di Jana, e tenterà in ogni modo di tenerlo legato a sé, fino al punto di fingere una gravidanza. La notizia che Jimena attende un figlio da Manuel sconvolgerà Jana. La giovane capirà di essere divenuta ormai un lontano ricordo per il marchesino.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Cruz insisterà nel voler chiamare un medico per far seguire Jimena, e da quel momento per la giovane sposa di Manuel inizierà il declino. Non sapendo cosa fare, la donna chiamerà sua madre al telefono, e le confesserà il suo inganno. La madre di Jimena deciderà di reggerle il gioco, e farà in modo che la ragazza sia affidata a un medico di sua conoscenza, che si impegnerà a non rivelare l’inganno.

Se questo sarà sufficiente a dissipare i dubbi di Cruz, non basterà invece a convincere Manuel. Jana ascolterà la telefonata tra Jimena e la madre e insinuerà in lui mille incertezze sulla presunta gravidanza. All’inizio il ragazzo accuserà Jana di essere solo gelosa, ma presto dovrà ricredersi.

Jimena distratta, anticipazioni La Promessa

Jimena vivrà nel terrore di essere scoperta, e per prendersi un po’ di respiro deciderà di fare un lungo viaggio lontano dalla Spagna. Questo sarà il suo errore fatale, visto che in sua assenza Manuel e Jana vivranno la loro prima notte d’amore, sognando di poter vivere un futuro insieme.

A rendere questo sogno credibile contribuirà il fatto che Jimena – prima di partire – commetterà una sciocchezza. La giovane donna dimenticherà gli assorbenti nel bagno. Questa distrazione darà a Manuel la prova definitiva che sua moglie non aspetta nessun bambino.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap del daytime pomeridiano di Canale 5.