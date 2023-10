Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate La Promessa assisteremo a un evento che potrebbe riscrivere il destino di Jana e Manuel. Quest’ultimo infatti ricorderà tutto. Cosa accadrà in quel momento? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Manuel recupera la memoria

Nelle prossime puntate La Promessa il marchesino ricorderà tutto ciò che riguarda il suo passato. Inizialmente Manuel sarà confuso, perché le immagini che affiorano nella sua mente mostrano una realtà completamente diversa da quella che la moglie Jimena gli ha raccontato. Dopo averlo convinto del fatto che loro erano fidanzati, la donna è riuscita a convolare a nozze con lui, e ora sono marito e moglie. Ma adesso che Manuel riesce a ricordare tutto, si rende conto che il suo cuore non apparteneva a Jimena prima dell’incidente aereo, bensì a Jana.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Quel sentimento non si è mai affievolito, e il giovane marchesino si pente amaramente di aver ceduto alle storie di Jimena e averla sposata. In un primo momento parla del suo pentimento con Martina, poi Manuel confessa a Jana il suo amore. Ciononostante non se la sente di lasciare la moglie, e continua a sognare a occhi aperti una vita felice al fianco di Jana.

Manuel geloso di Jana, anticipazioni La Promessa

L’occasione di riavvicinarsi per i due innamorati si presenta quando Jimena decide di allontanarsi per un po’ di tempo dalla Spagna. La sua decisione di concedersi un breve viaggio sarà una scelta che si rivelerà fatidica per lei, non solo perché una sua distrazione prima della partenza porterà il marito a scoprire i suoi inganni, ma anche perché – proprio durante la sua assenza – Jana e Manuel si concederanno la loro prima notte d’amore.

Adesso che Manuel ha realizzato che la possibilità di vivere il suo futuro al fianco di Jana può davvero concretizzarsi, deciderà comunque di rimanere al fianco della moglie, che lo ha ingannato per così tanto tempo?

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news dell’avvincente soap protagonista del daytime pomeridiano di Canale 5.