Nuovi colpi di scena attendono i fans della soap spagnola La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi, in onda tra qualche settimana su Rete 4, assisteremo a un evento straziante che avrà come protagonista Jana Exposito. La giovane moglie di Manuel verrà ritrovata in una pozza di sangue, e la sua vita sarà davvero appesa a un filo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa news: la rivelazione di Curro

La storyline prenderà il via nel momento in cui Curro de la Mata rivelerà ad Alonso di essere in realtà Marcos, ovvero il figlio che anni prima il marchese avrà avuto con Dolores.

A quel punto il marito di Cruz non tarderà a scoprire che anche Jana è in realtà Mariana, la sorella del ragazzo. Vedendo ormai svelata la sua vera identità, la moglie di Manuel informerà i marchesi di voler far luce sulla morte della madre Dolores, una decisione che si rivelerà per lei fatale.

Spoiler spagnoli La Promessa: Jana vuole andare alla Guardia Civile

Chi ha ucciso Dolores anni prima? La domanda continuerà a risuonare nella mente di Jana, che non saprà darsi pace per la morte della madre e per il fatto che il vero responsabile non sia mai stato consegnato alla giustizia.

Jana sospetterà che, dietro quell’orribile delitto, possa nascondersi la mano di Cruz o di Leocadia de Figueroa, e non farà mistero della sua intenzione di recarsi alla Guardia Civile per chiedere che venga riaperto il caso.

Nuovo scandalo nei prossimi episodi La Promessa

Le rivelazioni di Curro porteranno i marchesi a dover affrontare un nuovo scandalo mediatico. I giornali – che solo pochi mesi prima avevano infangato il loro nome pubblicando la notizia del matrimonio tra il marchesino e una cameriera – torneranno a tormentare i sonni di Cruz e Alonso con una nuova rivelazione.

Curro è il figlio “bastardo” di Alonso!

Trame future La Promessa: Jana ritrovata in fin di vita

Mentre i marchesi cercheranno un modo per arginare questo nuovo scandalo, i domestici saranno impegnati a cercare di salvare la vita a Jana e al figlio che porterà in grembo. La giovane verrà infatti ritrovata dal marito Manuel in una pozza di sangue, proprio il mattino dopo aver comunicato alla marchesa la sua intenzione di recarsi alla Guardia Civile.

Il sergente Burdina arriverà a La Promessa per le indagini, e rinverrà tra le mani della giovane donna un bottone che verrà identificato come appartenente a una casacca della marchesa.

Questo dettaglio porterà il sergente a sospettare di Cruz, nonostante lei continui a dichiararsi innocente. Per evitare che la marchesa possa inquinare le prove, il sergente Burdina darà ordine di rinchiuderla in una stanza della tenuta. Nel frattempo nessuno – nemmeno Alonso – crederà all’innocenza della Ezquerdo, e questo farà infuriare la marchesa.

Jana muore? Fans La Promessa in ansia

La situazione di Jana apparirà davvero molto grave, e il medico chiamato a prendersi cura di lei si raccomanderà di mantenerla idratata bagnandole le labbra ogni ora e di lasciarla riposare.

La giovane Exposito riprenderà per un momento i sensi. Accanto a lei ci sarà Curro e – sebbene Jana non riuscirà a parlare – uno scambio d’occhiate tra i due basterà al ragazzo per capire che non sarà stata Cruz ad aggredire la sorella. Subito dopo Jana risprofonderà in un sonno profondo, e Curro deciderà di tenere per sé (almeno per il momento) quella rivelazione.

Jana morirà? Al momento gli spoiler spagnoli non rivelano che si riprenderà o se oppure chiuderà gli occhi per sempre, così come non rivelano se (e in che modo) Curro rivelerà quello che un semplice scambio d’occhiate con Jana gli avrà permesso di scoprire. Ma se non è stata Cruz ad aggredirla, sarà davvero stata Leocadia? Per scoprirlo dovremmo attendere qualche giorno.