Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate La Promessa Jana scoprirà che sua madre è ancora in vita. La scoperta sarà sconvolgente per la giovane cameriera, che aveva sempre pensato che sua madre fosse morta.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Jana soccorre Ramona

Jana non tarderà a sospettare che Ramona nasconda qualcosa che riguarda sua madre. La giovane domestica troverà infatti troverà Ramona in una capanna, e le sue condizioni saranno precarie. Solo grazie all’intervento di Jana e alle cure di Abel la donna riuscirà a stabilizzarsi.

Quando recupererà le forze Ramona si rivolgerà alla domestica chiamandola con il suo vero nome di battesimo, Mariana. Nessuno sarà a conoscenza di questo particolare, e la cosa insospettirà Jana, che si convincerà così che lei sappia molto più di quanto affermi.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Jana insisterà con Ramona affinché le riveli la verità sull’assassinio della madre, ma quest’ultima le risponderà invitandola a non “stuzzicare” il passato, soprattutto quando è doloroso come il suo. Ramona inviterà Jana ad abbandonare il prima possibile La Promessa e glielo dirà per il suo bene. La giovane tuttavia non sarà disposta a seguire il suo consiglio, non solo perché vorrà scoprire chi abbia ucciso sua madre, ma anche perché lì vive suo fratello Curro, che Ramona ricorda con il vero nome Marcos.

Ramona chiederà a Jana di poter rivedere il ragazzo e – quando lo avrà davanti – il ricordo dei momenti duri che i ragazzi hanno dovuto affrontare e i suoi sforzi per salvarli da ogni pericolo – avrà il sopravvento. Ramona si lascerà andare ad un pianto incessante e ribadirà ai due ragazzi l’invito a lasciare La Promessa.

Ma ancora una volta il suo invito sarà destinato a cadere nel vuoto. Curro è stato cresciuto come figlio di Eugenia e non se la sentirà di abbandonare la famiglia, mentre Jana non vorrà abbandonare il fratello.

Jana scopre che sua madre è viva, anticipazioni La Promessa

Ramona ha avuto modo di conoscerli bene in passato, ed è la sola persona in grado di dare a Jana informazioni sul destino della madre. Che fine ha fatto Dolores? Se c’è qualcuno che può rispondere a questa domanda è proprio la donna che Jana ha soccorso nella capanna.

L’anziana signora alla fine deciderà di condividere con Jana il suo segreto, rivelandole che Dolores non è deceduta per colpa del barone Juan, ma che è sempre viva.

La notizia lascerà Jana senza parole e se in un primo momento la domestica crederà fermamente alle parole della vecchia amica di sua madre, ripensandoci inizierà a chiedersi se l’anziana signora sia in realtà impazzita, e tutto ciò che le ha rivelato su Dolores non sia in realtà frutto della sua fantasia.

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap del daytime pomeridiano di Canale 5.