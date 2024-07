Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che – nelle prossime puntate – assisteremo al momento in cui il sergente Funes informerà Feliciano che le indagini sulla morte di suo padre sono state archiviate. Cos’altro accadrà? Ecco tutti gli ultimi spoiler!

La Promessa, spoiler dalla Spagna: la confessione di Feliciano

Nelle prossime puntate La Promessa vedremo Feliciano confidare a Teresa di aver ucciso suo padre. Il valletto specificherà che tutto è avvenuto prima del suo arrivo alla tenuta. Proseguirà poi dichiarando all’amata che tutto è accaduto durante un violento litigio con il genitore. Il ragazzo affermerà di non aver informato la Guardia Civile dell’accaduto, e di convivere con questo tremendo segreto da troppo tempo. Teresa lo inviterà a confessare, dicendosi sicura che le autorità riusciranno a dimostrare che si sia trattato di un incidente.

Quando poco dopo ne parlerà con Petra, la domestica si dirà convinta che il giovane abbia fatto bene a non costituirsi alle autorità. Petra gli ricorderà che il padre lo aveva vessato per tutta la vita. Questo non basterà però a cancellare quel peso sulla coscienza che Feliciano si porterà dietro da molto tempo, e che deciderà di alleggerire confessando il suo omicidio alle autorità.

Teresa convince Feliciano a costituirsi nelle prossime puntate La Promessa

Teresa dirà a Feliciano che la miglior cosa da fare sia presentarsi davanti alle autorità per dimostrare che suo padre è morto per uno sfortunato incidente. Il suggerimento di Teresa sarà però in contrasto con quello di Petra, che non vorrà che Feliciano venga arrestato.

Questa divergenza tra le due donne finirà per mettere in crisi il rapporto tra Feliciano e Teresa, che non potrà fare a meno di notare quanto il giovane si faccia influenzare dalla “sorella maggiore” in ogni sua decisione.

Anticipazioni La Promessa, Funes giunge alla tenuta

Il sergente Funes si presenterà alla tenuta creando grande apprensione in: Petra, Feliciano e Teresa. Tuttavia i timori del giovane svaniranno in fretta quando il sergente affermerà di essere venuto per informarlo che la morte di suo padre è stata archiviata come uno sfortunato incidente.

Petra intanto si recherà nell’ufficio di Romulo. La dama di compagnia avrà frainteso l’arrivo del sergente Funes e inizierà a temere che tale avvenimento possa indurre Feliciano a confessare. Per fortuna, però, tirerà un sospiro di sollievo quando scoprirà la verità su quanto sta accadendo in città.