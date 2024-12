Un nuovo mistero farà tenere il fiato sospeso ai fans de La Promessa. Nelle prossime puntate della telenovela spagnola vedremo la figlia minore di Simona, Virtudes, comportarsi in modo sempre più strano. Il suo comportamento desterà molti sospetti, soprattutto quando la giovane arriverà a minacciare Candela.

Anticipazioni spagnole La Promessa: il rimpianto di Virtudes

Virtudes si lamenterà con sua madre affermando di fare fatica ad abituarsi ai ritmi di lavoro de La Promessa, ed esprimerà il desiderio di poter tornare nel piccolo paese dal quale è partita e di riallacciare i rapporti con il fratello Antonito e la cognata Norberta.

Il legame con il fratello avrà subito una profonda frattura nel momento in cui la giovane ha deciso di riavvicinarsi alla madre e dare a quest’ultima un’altra chance. Simona – consapevole di essere stata la causa di rottura tra i due fratelli e con la morte nel cuore – spronerà la figlia minore a fare ciò che si sentirà.

Pia aiuta Virtudes nelle prossime puntate La Promessa

Anche Pia Adarre cercherà di aiutare la ragazza a vedere chiaro, concedendole un periodo di ferie che le permetterà di tornare al paese senza licenziarsi. Virtudes potrà così capire se ci siano possibilità di ricucire i rapporti con il fratello e la cognata, prima di lasciare definitivamente il suo posto a La Promessa.

La proposta di Pia si rivelerà determinante per la ragazza, visto che il breve viaggio le permetterà di capire che il fratello non intenderà darle nessun’altra possibilità. Al suo rientro alla tenuta, Virtudes confiderà alla madre che intenderà restare a lavorare lì, visto che con il fratello non avrà più niente da salvare.

La Promessa, spoiler spagnoli: le indagini di Candela

La versione di Virtudes accenderà dei sospetti in Candela, che vorrà andare a fondo alla questione. La donna si recherà così al paese e scoprirà che in realtà Virtudes non si sarà mai recata a far visita al fratello e alla cognata.

Candela si precipiterà da Simona per svelarle quanto avrà scoperto, e la donna vorrà vederci chiaro parlando con Virtudes. La ragazza non solo non vorrà dare spiegazioni del suo comportamento, ma accuserà apertamente la madre di averla abbandonata quando era ancora una bambina, mettendo così in discussione quel perdono che sembrava averle concesso nelle settimane precedenti.

Virtudes minaccia Candela nei prossimi episodi La Promessa

Dopo aver riversato la sua rabbia sulla madre, Virtudes affronterà anche Candela. In un acceso faccia a faccia rimprovererà la cuoca per essersi intromessa nella sua vita, e la inviterà esplicitamente a non ficcare il naso nei suoi affari familiari, se non vorrà pagarla molto cara.

Si tratterà di una vera e propria minaccia, che spingerà Candela a tenersi lontana dalle vicende di Virtudes, ma che aprirà anche un altro quesito: cosa nasconderà la ragazza con tanta determinazione? La sua minaccia a Candela evidenzierà il fatto che Virtudes non vorrà correre rischi sul fatto che qualche oscuro segreto sul suo passato possa venire alla luce. Di cosa si tratterà? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.