Ci aspettano momenti di grande tensione nelle prossime puntate La Promessa. Al centro dei riflettori troveremo Catalina, che dopo aver intuito che il fidanzato è in pericolo, si recherà nel luogo in cui Pelajo avrebbe dovuto incontrare Cavendish e gli salva la vita. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Pelajo in pericolo

Catalina scoprirà che Pelayo ha un appuntamento con Cavendish. La ragazza intuirà che il fidanzato è in pericolo e la sua intuizione si rivelerà esatta. L’inglese infatti, si recherà nel luogo dell’appuntamento armato e sarà pronto a uccidere il conte di Anil.

Cavendish – parlando con Lorenzo – gli rivelerà di non essere per niente soddisfatto del lavoro svolto da Pelayo, e la sua insoddisfazione lo spingerà a mettere fine in maniera definitiva al loro rapporto di “lavoro”. In realtà il conte di Anil sarà il braccio destro di Cavendish e lo aiuterà a gestire il traffico d’armi anche attraverso la fabbrica di marmellate che l’uomo avrà aperto con la fidanzata.

Lorenzo però – nonostante abbia dimostrato più volte di essere un uomo scaltro – non se la sentirà di aiutare Cavendish nel suo piano e se ne turerà fuori. A quel punto il trafficante deciderà di far leva su una delle debolezze del capitano De La Mata: il denaro. Deciderà così di precisare a Lorenzo che – nel caso in cui Pelajo dovesse avere un incidente – sarebbe lui a doversi occupare dei suoi affari. Questa proposta riuscirà a convincere Lorenzo che non esiterà a impegnarsi di prendere il posto dell’altro nell’organizzazione criminale.

Nel frattempo Pelajo – ignaro di ciò che lo attenderà ma consapevole che non potrà fidarsi di un uomo come Cavendish – si appresterà a lasciare La Promessa per recarsi nel luogo dell’appuntamento.

La Promessa spoiler Spagna

Pelayo consegnerà le armi a Cavendish e subito dopo gli comunicherà la sua intenzione di tirarsi fuori dai suoi loschi traffici.

“Pagami e poi porremo fine al nostro rapporto”

Con queste parole il conte di Anil penserà di mettere la parola “fine” al suo losco lavoro, ma l’inglese non sarà della sua stessa opinione. Cavendish gli punterà contro una pistola, e solo l’intervento tempestivo di Catalina riuscirà a evitare il peggio. Fortunatamente la ragazza avrà deciso di seguire il fidanzato fin lì, e di portare con sé un’arma. La domestica punterà la pistola contro Cavendish, che dopo lunghi attimi di tensione sarà costretto ad arrendersi.