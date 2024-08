Le anticipazioni La Promessa che giungono dalla Spagna rivelano che nelle nuove puntate un segreto sconvolgente verrà alla luce: Abel ha una moglie segreta. Il giovane medico confiderà a Manuel di essere già sposato.

La Promessa spoiler Spagna: la confessione di Abel

Da un po’ di tempo Manuel e Jana sospetteranno che il giovane medico nasconda qualcosa sul suo passato, e ben presto quel dettaglio verrà alla luce: Abel ha una moglie segreta!

Gli indizi che facevano pensare che qualche mistero avvolgesse il passato di Abel c’erano tutti. Innanzitutto la sua reticenza a parlare del suo passato, come se la sua vita prima di arrivare a La Promessa non fosse mai esistita, poi la strana telefonata dei suoi genitori che lo pregavano di tornare a casa e la sua risposta che ha destato molta curiosità. Il medico si è mostrato disposto a offrire loro dei soldi purché non lo contattassero mai più alla villa. Come mai l’uomo non ha accettato di tornare a casa per aiutare i suoi genitori, preferendo farli tacere con una grossa somma di denaro?

La spiegazione del suo comportamento non tarderà ad arrivare. L’uomo confesserà al marchesino quel “dettaglio” del quale non ha mai fatto parola con nessuno. Abel racconterà a Manuel di essere sposato. Oltre a questo non emergerà altro, perché il medico sarà talmente scosso da non aver la forza di proseguire.

Anticipazioni spagnole La Promessa: il segreto di Abel

Manuel verrà così a sapere cosa nasconde Abel. Il giovane però non potrà fare molto perché l’amico medico sarà a conoscenza della sua relazione con Jana e il marchesino saprà bene che il misterioso dottore non esiterebbe a ricattarli per difendere il suo passato.

Ma perché Abel non avrà mai rivelato di avere una moglie? Il suo legame sarà costellato dal mistero, altrimenti non si spiegherebbe la reticenza del medico nel condividere un pezzo così importante della sua vita.

Spoiler spagnoli La Promessa: chi è la moglie segreta di Abel?

A poco a poco scopriremo qualcosa in più sulla moglie segreta del dottor Bueno. Il medico rivelerà infatti che si chiama Laura, e che è stata la sua prima paziente. Abel confiderà di essere convolato a nozze quando era molto giovane. Dal suo racconto sapremo anche che la donna sarà molto malata, e trascorrerà la maggior parte del suo tempo in ospedale.