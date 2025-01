Cosa ci attende nelle puntate La Promessa in onda nella settimana dall’11 al 17 gennaio? La soap iberica di Rete 4 si preannuncia ricca di colpi di scena, che promettono di tenere incollati davanti ai teleschermi migliaia di fans. Alla tenuta la tensione sarà alle stelle, e oltre allo scontro tra Petra e Pia vedremo anche Alonso affrontare Ayala. Intanto Blanca cercherà un modo per allentare la tensione tra Jana e Manuel, ma la sua soluzione non piacerà troppo ai due.

La Promessa, trame al 17 gennaio: Pia scopre che Petra ha fatto la spia

Durante un acceso confronto, Pia scopre con sgomento che è stata Petra a rivelare a Cruz il suo segreto: ha introdotto di nascosto il piccolo Dieguito all’interno della tenuta.

Nonostante l’ultimatum di Cruz, Pia non se la sente di allontanare suo figlio. Il piccolo non migliora e la sua salute preoccupa sempre di più Jana, che consiglia alcuni rimedi naturali per alleviare la tosse e la febbre.

nelle prossime puntate La Promessa

Vera si accorge con dolore che Lope è ancora profondamente segnato dalla fine della loro relazione. La sofferenza ha offuscato la sua brillantezza, tanto che persino la qualità dei suoi piatti ne risente.

Poco dopo la ragazza rivela a Maria parte del suo passato. Vera – con un nodo in gola – ammette di essere la vera proprietaria della borsetta con i soldi che Cruz ha rubato e confessa di averli sottratti a suo padre, da cui è fuggita.

La Promessa, spoiler al 17 gennaio

Virtudes sembra aver trovato il suo posto nel palazzo, ma sotto questa apparente serenità si nasconde la profonda preoccupazione di Simona per la salute della figlia.

Poco dopo Candela – incuriosita dal comportamento strano di Virtudes dopo il ritorno da Martos – cerca di capire cosa le stia succedendo, ma la ragazza la zittisce bruscamente, invitandola a non intromettersi nei suoi affari.

La Promessa, anticipazioni al 17 gennaio: Alonso si scontra con Ayala

Su esplicita richiesta di Cruz, Alonso tenta di allontanare il conte de Ayala dalla tenuta, ma il nobile lo accoglie con una reazione inaspettata e umiliante. Davanti a tutti, il conte definisce Alonso “il cagnolino della marchesa” ferendolo nell’orgoglio.

Al marchese non resta altro da fare che informare Cruz dello scontro avuto con il conte de Ayala, e spiegarle che quest’ultimo – in quanto ospite di Margarita – non ha alcuna intenzione di abbandonare la tenuta.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Blanca escogita un piano audace per mettere fine alla tensione tra Jana e Manuel, anche se le conseguenze potrebbero essere tanto inaspettate quanto sgradite ai diretti interessati.

Pelayo rimane sconvolto nel venire a sapere che Lorenzo ha assoldato il signor Bernal con l’intento di screditare Catalina e appropriarsi della sua attività di marmellate. Pelayo rivela quindi a Catalina il perfido piano di Lorenzo: ha ingaggiato il signor Bernal per screditarla. Furiosa, la donna incolpa il conte di Anil, rimproverandolo di non averla avvertita prima, nonostante i suoi sospetti sul capitano.