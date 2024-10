Le anticipazioni La Promessa in onda dal 5 all’11 ottobre 2024 si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. L’amata telenovela spagnola – che da qualche giorno si è “trasferita” su Rete 4, promette di tenerci con il fiato sospeso. Ma cosa accadrà la prossima settimana? Riflettori puntati sul capitano De La Mata, che assisterà al fallimento del suo piano, e su Maria, che verrà riconosciuta innocente e tornerà a lavorare alla tenuta.

La Promessa trame dal 5 all’11 ottobre

Lorenzo cercherà di crearsi un alibi in vista dell’omicidio di Curro, e simulerà un attacco di sciatica per evitare di partecipare alla battuta di caccia. Tutto sembrerà procedere come previsto, e Curro verrà raggiunto da un colpo di fucile durante la manifestazione. Tuttavia una brutta sorpresa attenderà il capitano De La Mata e Cruz. Non solo anche Feliciano resterà ferito nell’attentato, ma Curro riuscirà a salvarsi.

Mentre i due giovani verranno riaccompagnati alla tenuta, Alonso ordinerà a Manuel di chiamare il dottor Sandoval – un medico chirurgo – affinché visiti Curro. Quando il dottore giungerà alla tenuta però, Cruz cederà alle lacrime di Petra e farà in modo che il chirurgo si occupi di Feliciano. Quando si dedicherà a Curro, le sue parole saranno fin troppo chiare: il medico non esiterà ad affermare che il ragazzo non potrà essere operato alla tenuta, ma dovrà essere trasferito in ospedale. Abel però non sarà d’accordo con il collega, e si opporrà ai suoi suggerimenti. Dopo un lungo confronto tra i due, Lorenzo si dirà convinto a tenere Curro a La Promessa, e lo affiderà alle cure del dottor Abel.

Apparentemente il capitano farà credere a tutti di aver preso quella decisione perché sarà quella che offrirà maggiori garanzie di sopravvivenza al ragazzo, ma in realtà continuerà a tramare con Cruz e sperare che il giovane non possa mai riprendersi.

Anticipazioni La Promessa, Abel salva Curro

Abel chiederà a tutti coloro che saranno presenti nella tenuta di lasciarsi prelevare un campione di sangue, con la speranza di trovare un donatore compatibile con Curro.

L’unica ad essere idonea sarà Jana, che si dirà pronta a donare al ragazzo il suo sangue. Grazie alla trasfusione, Curro si riprenderà e Abel potrà operarlo allestendo una sala operatoria nella sua camera.

Manuel cercherà di reperire tutti i medicinali chiesti dal medico, e non trovando l’etere non esiterà a partire con il suo aeroplano, per andare a cercarlo. Jana proporrà di accompagnarlo.

Jana sarà molto debole dopo la trasfusione, ma non vorrà lasciare Curro. Manuel la convincerà a riposarsi e la affiderà alle cure di Vera. Romulo e Pia cercheranno di ricostruire la battuta di caccia, ma ci sarà qualcosa che non li convincerà affatto.

La Promessa, spoiler all’11 ottobre

Cruz rimprovererà Romulo per aver sollevato dei dubbi sull’incidente durante la battuta di caccia. Nel frattempo Martina sarà molto preoccupata per Curro e deciderà di portare il grammofono in camera sua per distrarlo. Mentre Catalina la aiuterà nella scelta, la giovane le confesserà di essere innamorata di lui.

Cruz e Lorenzo discuteranno della decisione di Abel, e la marchesa si augurerà che abbia fatto quella sbagliata.

Spoiler La Promessa, cos’altro accade nella telenovelas spagnola?

Maria confesserà a Salvador la sua intenzione di lasciare la casa di Ramona e recarsi il più lontano possibile per trovare un nuovo lavoro, perché ormai riterrà impossibile trovare un impiego nella città vista la nomea di ladra. Catalina convincerà Pelayo a parlare con Cruz per chiederle di riassumere Maria dopo l’allontanamento di Jeronimo. Il suo intervento si rivelerà determinante, e Cruz accetterà di riassumere la ragazza.

Maria tornerà così al lavoro alla Promessa.