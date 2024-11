Cosa ci riservano gli episodi La Promessa in onda nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre? I fans della soap di Rete 4 sanno bene che ogni appuntamento è ricco di colpi di scena e – stando alle anticipazioni settimanali che arrivano dagli spoiler – non resteranno affatto delusi. Riflettori puntati su Jana Exposito, che avrà modo di ascoltare di nascosto una conversazione tra Alonso e Curro. Le rivelazioni del marchese sconvolgono la giovane.

La Promessa, trame al 6 dicembre: Alonso si confida con Curro

La precedente conversazione tra Curro e Alonso ha portato alla luce alcune verità sul passato del marchese. In particolare abbiamo assistito ai suoi riferimenti sulla storia con Dolores. Comprendendo bene l’importanza di queste rivelazioni, Jana chiede a Curro di poter partecipare alle loro conversazioni in futuro.

Exposito riesce così ad ascoltare non vista una discussione tra il giovane e il marchese, durante la quale quest’ultimo svela a Curro cosa è accaduto a Dolores e ai suoi figli, e mostra tutto il suo dolore per quanto accaduto.

Petra disobbedisce a Cruz nelle prossime puntate La Promessa

Cruz ordina a Petra di distruggere l’abito da sposa di Catalina, e Ayala invita la donna a obbedire. Il fatto che Catalina si sposi con l’abito indossato dalla madre Carmen non solo sconvolge Cruz, ma non passa inosservato neppure agli occhi di Margarita, che non potrà fare a meno di farlo notare alla marchesa. Quest’ultima – seppure a denti stretti – non da soddisfazione a Margarita, ma anzi ordina a Petra di distruggerlo.

La domestica tuttavia non porta a termine il compito assegnatole da Cruz, e quando la marchesa lo scopre si infuria. Perché Petra ha disobbedito a Cruz? Presto arriva una valida spiegazione per il suo comportamento.

La Promessa, spoiler al 6 dicembre

Pelayo trova il coraggio di chiedere a Catalina di accettare Lorenzo come nuovo membro nell’attività delle marmellate. L’uomo le chiede di coinvolgere il capitano de La Mata nel loro commercio, e lei accetta. A quel punto i due convocano i marchesi e Lorenzo per ufficializzare l’ingresso di quest’ultimo nel commercio delle salse e delle marmellate.

La novità però non piace affatto a Cruz, che chiede ad Alonso di fare in modo che la quota del capitano sia detratta solo dai profitti dei due giovani e non dai loro.

La Promessa, cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Maria è al settimo cielo quando scopre che Salvador le ha organizzato una cena a sorpresa. A tarda sera Jimena si presenta alla tenuta senza avvisare, poi rifiuta di fermarsi e va dai marchesi de Cèspedes. Petra non prende affatto bene la notizia dell’invito che Ayala ha fatto a Margarita al ricevimento dei Palomar.

Pia da a Teresa il compito di istruire Virtudes, ma la domestica appena assunta si rivela un disastro. Lope insiste per incontrare la famiglia di Vera, ma quest’ultima appare poco convinta e gli risponde che ci penserà.

All’interno della tenuta c’è grande agitazione per il prossimo ritorno di Jimena. La moglie del marchesino è pronta a tornare, resta solo da definire quando. Poco dopo Abel benedice la relazione tra Jana e Manuel, scusandosi per gli errori commessi. Il momento di gioia ha breve durata, visto che – di li a poco – Jimena fa il suo ritorno. Tutti però sospettano che la giovane non sia completamente guarita, e tutta la servitù cerca di tenerla d’occhio.