Nuovi colpi di scena promettono di tenere incollati davanti al teleschermo i fans de La Promessa nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo. Al centro dei riflettori troveremo una strana alleanza, quella tra il capitano Lorenzo De La Mata e la nuova dark Lady, Leocadia. Il loro obiettivo comune sarà quello di annientare le minacce (neppure troppo velate) di Eugenia.

Anticipazioni La Promessa: Lorenzo e Leocadia alleati

Il ritorno di Eugenia viene vissuto da Lorenzo con enorme frustrazione. Il capitano De La Mata non riesce proprio ad accettare l’idea che la moglia sia stata dimessa dal sanatorio, mentre quest’ultima sembra determinata a riprendere il suo posto a La Promessa.

Eugenia come prima cosa decide di affrontare Leocadia e le rivela di essere a conoscenza dell’identità del padre di Angela: una rivelazione che mette la dark lady in profonda agitazione. Per arginare il pericolo rappresentato dal ritorno di Eugenia a La Promessa, Leocadia e Lorenzo decidono di fare fronte comune. Solo un’alleanza tra di loro può scongiurare il rischio rappresentato dalle velate minacce della donna.

La Promessa, trame settimanali al 6 marzo

In una storyline parallela vediamo Lope smascherare il falso stalliere. A quel punto il giovane cameriere parla con Curro della sua scoperta, e i due ragazzi insieme decidono di pianificare un piano per incastrarlo.

Curro e Lope convocano Basilio – questo è il nome del falso stalliere – al Casino Reale di Villalquino. Chiedono poi un aiuto economico a Vera e ad Angela per avere a disposizione i soldi necessari per raggiungere il casinò. Angela sottrae di nascosto dei soldi a Leocadia e li consegna al valletto, ma pretende di sapere in cambio i veri motivi di quella richiesta.

Il ritardo di Toño preoccupa Simona nelle prossime puntate La Promessa

Toño continua a non farsi vivo e la sua assenza prolungata preoccupa molto Simona. Mentre Manuel cerca di giustificare quel ritardo, sostenendo che magari è dovuto a qualche contrattempo, la cuoca inizia a temere che il figlio abbia di nuovo fatto qualche azione sconsiderata.

Con il passare dei giorni cresce anche l’ansia nel marchesino: dov’è finito Toño?

Il giovane fa finalmente ritorno a La Promessa, ma le notizie che porta sono tutt’altro che buone!

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Pia cerca di giustificarsi con Romulo per il confronto avuto con Emilia, mentre tutta la servitù deve fare i conti con l’umore pessimo del maggiordomo.

Petra vede Padre Samuel e Maria baciarsi e ne rimane sconvolta.

Mentre proseguono in gran segreto i preparativi per le nozze tra Catalina e Adriano, Eugenia conosce finalmente i figli di Catalina, e non può fare a meno di notare che il piccolo Andres ha una sorprendete somiglianza con suo figlio Curro.