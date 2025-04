Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio? Al centro dei riflettori troveremo il rapporto tra Cruz e Alonso, messo in seria difficoltà dalla rivelazione della marchesa.

Anticipazioni La Promessa: Cruz distrutta

Dopo aver affrontato Alonso e avergli detto che tra loro è finita, Cruz è distrutta. Ma nessuno sembra accorgersi del suo stato emotivo, neppure Manuel, impegnato con Jana ad aiutare e proteggere Pia. La donna che ha dovuto fingersi morta per sfuggire alla vendetta di Gregorio intanto, non può fare a meno di notare quegli sguardi d’intesa che Jana e il marchesino si scambiano e non tarda ad accorgersi che tra loro c’è del tenero.

Pia afferma di essere favorevole alla loro relazione, mentre Romulo non può evitare di mettere in guardia la giovane sulle possibili conseguenze della sua relazione con Manuel, spingendola a sfogarsi con Maria.

Trame settimanali La Promessa: Salvador pronto a partire

L’imminente partenza di Salvador accende in Maria e Lope un senso di felicità misto a nostalgia. Sebbene entrambi siano contenti per il nuovo lavoro ottenuto dal giovane, non possono trattenere la tristezza per la sua partenza.

Romulo annuncia che il ragazzo lascerà presto la tenuta, destinato a diventare primo valletto in un’altra dimora, e Teresa coglie l’occasione per proporre l’assunzione di suo marito Marcelo. Romulo accetta.

Il ritorno di Pelajo e Teresa a La Promessa

Al palazzo arriva il momento dei ritorni, e il primo a rientrare è Pelajo, che però non riceve da Catalina l’accoglienza sperata. Durante la colazione la tensione continua e il clima teso coinvolge anche gli altri commensali.

Subito dopo assistiamo al ritorno di Teresa, che viene accolta con calore dalla servitù, ma scatena la rabbia di Petra. La governante – infastidita dalla sua presenza – si sfoga con Santos. Mentre Petra sa bene che dovrà accettarla, Teresa appare dispiaciuta per la freddezza che Donna Petra le riserva, e spera di riuscire a ricucire i rapporti con lei.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Una certa Julia Valdés Rodríguez si presenta al palazzo per restituire a Martina un orecchino smarrito. Mentre si trova lì, la donna viene colta da malore e invitata a fermarsi per la notte. Il mattino successivo Martina, colpita dal suo gesto gentile, la invita a restare qualche giorno. Julia accetta e subito dopo inizia a fare domande sulla guerra a Curro.

Vera è angosciata dall’insistenza di sua madre di riportarla a casa, e ne parla con Lope.

Manuel ha una notizia fantastica per Jana: ha scoperto che il nuovo parroco di Lujan è disposto a sposarli in segreto. Jana è dubbiosa, ma felice. Intanto Romulo si reca a trovare Pia e i due discutono dell’amore tra Jana e Manuel. Entrambi sono convinti che la miglior cosa da fare sia quella di non interferire, e Romulo decide di non rivelare nulla ai marchesi.

Nel frattempo è scontro tra Catalina e Lorenzo a causa dell’attività di marmellate. Il capitano si lamenta con Alonso dell’atteggiamento di Catalina, ma il marchese a sorprese prende le difese della figlia.