Cosa ci riserveranno le prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 24 al 30 maggio? Al centro dei riflettori troveremo Cruz, impegnata a scoprire tutto sulle nozze segrete tra il figlio Manuel e Jana, per poi agire impedendo che il matrimonio venga celebrato.

Anticipazioni La Promessa: Cruz indaga

Cruz non è certo disposta a stare con le mani in mano mentre suo figlio Manuel e Jana progettano il loro matrimonio segreto. Decisa a scoprire tutti i dettagli sui progetti dei due innamorati, e più di tutto la data in cui dovrebbero celebrarsi le nozze segrete, la marchesa incarica Petra di indagare con Jana, mentre lei si prepara a fare lo stesso con Manuel.

Contemporaneamente un’altra indagine va avanti, ed è quella sulla morte di Gregorio. Chi l’ha ucciso? Quando Rómulo confida al sergente Burdina che Pia è ancora viva, e le spiega i motivi per cui hanno inscenato la sua morte, quest’ultimo finisce inevitabilmente per sospettare di lei. Il sergente si fa condurre da lei per ascoltare la sua versione dei fatti.

Trame settimanali La Promessa: confronto tra Amalia e Vera

Dopo aver scoperto dove vive ora la figlia, Amalia torna alla tenuta e la affronta. La donna pretende che la giovane le restituisca tutto il denaro che ha portato via alla sua famiglia, ma Vera non solo ammette di non averlo più, ma prosegue anche dicendo che – se lo avesse – non lo restituirebbe comunque.

La giovane si confida con Lope raccontandogli che la madre la tormenta per riavere il denaro, e lui le consiglia di accusare la marchesa.

Poco dopo Amalia rivela alla figlia che la situazione finanziaria della famiglia è davvero drammatica. Vera a quel punto le dice che se anche volesse non potrebbe più restituire il contenuto della valigia, perché è finito nelle mani di Cruz.

Spoiler La Promessa, amara sorpresa per Manuel e Jana

Petra restituisce a Santos il quaderno di Maria, mentre Manuel e Jana si recano in chiesa. I due innamorati sono felicissimi all’idea che – di lì a poche ore – saranno marito e moglie. Quando arrivano là però, hanno un’amara sorpresa: ad attenderli non c’è il sacerdote ma Cruz!

La marchesa convince il figlio a tornare a casa, mentre Jana si rifugia da Ramona. Poco dopo viene raggiunta da Maria, inviata lì da Manuel. Quest’ultima rimane sconvolta nello scoprire che è proprio grazie al suoi diario che la marchesa ha scoperto tutto ed è riuscita a impedire le nozze. Intanto Cruz, nonostante mantenga un atteggiamento freddo nei confronti di Alonso, decide di condividere con il consorte l’accaduto, e gli rivela di aver corrotto il parroco. Lui le propone allora un’alleanza per mettere fine alla love story tra il figlio e la domestica.

Dopo qualche giorno Jana torna a La Promessa e dice a Manuel di voler riprendere il suo posto. Lui però le sconsiglia di farlo: ormai tutti sanno della loro relazione e sarebbe indecoroso per lei occuparsi di lavori così umili.

Periodo difficile per Martina nelle prossime puntate La Promessa

Dopo aver scoperto la vera identità di Julia, Curro sembra vederla sotto una nuova uce. Il ragazzo inizia a comprendere i motivi delle tante domande di lei, e i due si dichiarano reciproca stima. L’improvviso avvicinamento tra Curro e Julia non sfugge agli occhi di Martina, che non può nascondere una fitta di gelosia. La figlia di Margarita chiede allora a Julia di andarsene, ma Curro interviene dicendole che può restare quanto vuole. Poco dopo si pente delle sue parole e trascorre con Julia e Curro una mattinata allegra giocando a badminton.

Se da un lato Martina deve combattere per amore, dall’altro deve affrontare momenti dei tensione con sua madre. I preparativi per le nozze tra Margarita e il conte di Ayala proseguono, e lui chiede alla futura moglie di convincere Martina ad andare a vivere con loro. La ragazza però si rifiuta e chiede ai marchesi il permesso per rimanere al palazzo.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Pia – dopo aver ottenuto il permesso da Rómulo – si prepara a partire per Badajoz a trovare il figlioletto Diego. Simona è molto preoccupata per Catalina, e chiede spiegazioni al Conte de Añil, ma lui si rifiuta di parlare. Pelayo è arrabbiato con Catalina, e non riesce a perdonarle il tradimento con Adriano. Curro rivela a Manuel la vera identità di Julia.