Sarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 21 al 27 marzo, assisteremo a un’insolita alleanza, quella tra Manuel e Leocadia. Ma cosa spingerà il marchesino a proporre alla nuova dark lady le quote della sua società? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni puntate italiane dal 21 al 27 marzo 2026

Importanti rientri segnano le trame delle prossime puntate. Assisteremo al ritorno di Curro, Lope e Angela, che rientrano dal casinò con una notizia sconvolgente, ovvero che Basilio è in realtà un mercenario che ha avuto incarico di uccidere Curro.

I tre non sono però riusciti a scoprire chi sia il mandante, ma solo che il contatto tra quest’ultimo e Basilio è avvenuto alla gioielleria Llop. A quel punto Curro decide di recarsi al negozio, per scoprire qualcosa di più.

Anche Tono fa ritorno alla tenuta, e le notizie che porta non sono affatto buone. Il figlio di Simona non ha più con sé il denaro affidatogli da Manuel, né i macchinari necessari per costruire il nuovo velivolo. Simona si dimostra molto delusa dal figlio, e neppure l’intervento di Candela sembra riuscire a riconciliarli. Il marchesino però deve risolvere il problema economico che il comportamento di Tono gli ha causato, e decide di rivolgersi a Leocadia.

Lei si mostra disposta a prestargli il capitale necessario, e lui per riconoscenza le propone di diventare sua socia.

Trame settimanali La Promessa dal 21 al 27 marzo: Eugenia vuole incontrare Cruz

Eugenia si confida con Martina, e le racconta le sofferenze che ha dovuto subire al sanatorio. Subito dopo la moglie di Lorenzo chiede alla giovane di aiutarla: vuole incontrare Cruz!

Nel frattempo il duca Lisandro de Carvajal si comporta in modo arrogante, in particolar modo con Curro. Il valletto cerca di sopportare le angherie dell’uomo in silenzio. La presenza del duca a La Promessa spinge anche Leocadia a intervenire nei rapporti tra Lorenzo ed Eugenia, suggerendo ai due di mantenere la calma finché l’uomo resterà a palazzo.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Curro e Lope vanno alla gioielleria Llop e qui incontrano Esmeralda, che riconosce subito il fratello di Jana e fa delle allusioni a un segreto sul suo passato. I due non riescono a ottenere molto: solo informazioni ambigue e uno smeraldo che acquistano per 3000 pesetas, pur non avendo idea di come procurarsi quei soldi.

Nel frattempo Romulo – incoraggiato da Catalina – chiede scusa a Pia, che si commuove. In seguito l’uomo si scusa con tutti.

Al palazzo tutti sono in agitazione per la scomparsa di Eugenia: la donna ha fatto perdere le sue tracce e nessunosa dove sia andata. Lorenzo si rifiuta però di informare la Guardia Civile.