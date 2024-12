Cosa ci attende nelle puntate La Promessa in onda nella settimana dal 21 al 27 dicembre? Nella soap iberica di Rete 4 non mancheranno i colpi di scena, che promettono di tenere incollati davanti ai teleschermi migliaia di fans. Al centro dei riflettori nella settimana natalizia ci sarà un evento abbastanza curioso: Jimena chiederà a Jana se può darle qualche informazione sull’amante di Manuel, ignorando che si tratti proprio della governante.

La Promessa, trame al 27 dicembre: Jimena vuole andare a Madrid con Manuel

La storyline prenderà il via nel momento in cui i duchi de Los Infantes proporranno a Manuel e Jimena di trasferirsi a Madrid, così da poter condurre vite separate senza dare troppo nell’occhio. Se Jimena abbraccierà l’idea, Manuel si mostrerà contrario, e non serviranno neppure le pressioni che i duchi faranno su Alonso e Cruz a fargli cambiare idea. Il marchesino non vorrà sentire ragioni, e Jimena a quel punto cercherà di scoprire chi sia l’amante del marito.

Jimena sospetta di Blanca nelle prossime puntate La Promessa

Jimena interrogherà Jana per scoprire chi sia l’amante di Manuel, e si dirà convinta che la donna misteriosa sia Blanca Palomar. La duchessina ignorerà che in realtà si tratta proprio della giovane Exposito, ovvero della stessa persona alla quale avrà chiesto informazioni.

Mentre Jimena sarà turbata dal possibile tradimento di Manuel, un’altra donna dovrà fare i conti con la gelosia. Margarita e Ayala appariranno sempre più affiatati e decisi a vivere il momento magico che si è venuto a creare tra di loro senza fare programmi per il futuro. Il loro affiatamento però scatenerà la gelosia di Petra.

La Promessa, spoiler al 27 dicembre

Il conte Ayala cercherà di rassicurare Petra, rivelandole che il suo scopo sarà solo quello di vendicare la morte di Feliciano.

Cavendish organizzerà un piano per liberarsi di Pelayo, e Lorenzo chiederà all’inglese il pagamento anticipato per le armi, per non essere presente alla consegna e non rischiare di rimanere coinvolto nell’omicidio. Subito dopo Catalina avrà modo di ascoltare una telefonata tra Pelayo e Cavendish nel corso della quale i due si accorderanno per una consegna programmata per l’indomani. L’intervento della giovane al loro incontro impedirà a Cavendish di portare a termine il suo piano e uccidere Pelayo. L’uomo sarà salvo, ma Catalina non sarà disposta a perdonare il suo inganno.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Maria e Vera deporranno l’ascia di guerra. In seguito Salvador comunicherà a Maria la sua intenzione di andarsene dalla tenuta perché Romulo non vorrà dargli l’incarico di primo valletto. Maria lo convincerà a restare e parlerà con Romulo. Quest’ultimo deciderà di dare una possibilità a Salvador, ma il suo primo giorno di lavoro sarà un fallimento.

Jimena insisterà con Manuel per andare a vivere a Madrid, ma il marchesino sarà categorico e le dirà che il loro matrimonio è finito. In seguito il giovane dovrà affrontare anche la rabbia di Cruz. La marchesa cercherà di fargli cambiare idea. Tuttavia presto lei e Alonso dovranno ricredersi sulla nuora. Abel infatti – dopo aver parlato con Manuel e Jana – li convocherà per rivelare loro la storia della finta gravidanza di Jimena.

Curro si arrabbierà con Martina quando scoprirà che la ragazza avrà finto un malore solo per impedire alla madre di uscire con il conte de Ayala.