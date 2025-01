Cosa ci riserveranno le puntate La Promessa in onda nella settimana dal 18 al 24 gennaio? Riflettori puntati su Curro, che prenderà una decisione clamorosa che lascerà tutti senza parole. Negli episodi settimanali ci sarà spazio anche per Manuel e Jana, protagonisti di una rivelazione clamorosa.

Anticipazioni La Promessa: Curro vuole arruolarsi

Curro comunica la sua intenzione di arruolarsi come volontario per la guerra in Europa.

La notizia dell’arruolamento di Curro arriva come un fulmine a ciel sereno e colpisce tutti a La Promessa. Nessuno riesce a comprendere i motivi di quel gesto impulsivo e rischioso, ma sembra che niente possa fargli cambiare idea. Martina è devastata dalla decisione del giovane. Tutti – a parte Cruz e Lorenzo – cercano di farlo ragionare, ma sembra che il ragazzo sia irremovibile. Anche Jana è preoccupata per la decisione del ragazzo, e chiede a Maria di convincere Salvador a farlo desistere.

La Promessa, trame al 24 gennaio

Santos continua a mostrare interesse per Vera, Salvador se ne accorge e interpreta male la situazione. Quest’ultimo è ancora preoccupato per la partenza di María Fernández, e deve prendere atto che le mezze verità non portano da nessuna parte.

Nel frattempo Santos continua a corteggiare Vera con aria arrogante e lei, seccata, lo respinge in malo modo. Il rifiuto della donna non basta a far desistere il nuovo arrivato, che le rivela di sapere che lei è la figlia dei duchi di Carrill e minaccia di rivelare a tutti la sua vera identità.

Le incomprensioni tra Virtudes e Simona sembrano non accennare a diminuire: la giovane la evita e lei fa fatica a capire i motivi. Per vederci chiaro, Simona chiede aiuto a Candela. Virtudes si rivolge alla madre con astio, e lei ne soffre. Candela sostiene Simona, mentre Norberta potrebbe svelare i motivi che hanno portato al grande cambiamento in peggio la ragazza.

La Promessa, spoiler settimanali

Ben presto scopriremo che sono due donne – Martina e Blanca – a rischiare di segnare il destino di Curro e Manuel. Il marchese riuscirà a scoprire infatti che dietro la decisione di Curro di arruolarsi al fronte, si cela una delusione amorosa. Il giovane vuole allontanarsi il più possibile da Martina.

Ma anche il futuro di Manuel potrebbe cambiare, e mentre Cruz indaga per scoprire se la vicinanza del figlio con Blanca nasconda una relazione amorosa, la giovane esercita la sua influenza sul marchesino per portarlo a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Jana incredula nelle prossime puntate La Promessa

A sorpresa Manuel chiede a Jana di sposarlo, e le regala un bellissimo anello di fidanzamento. La giovane cameriera non riesce a credere alle sue orecchie, e gli fa ripetere la proposta di matrimonio un’altra volta, dopodiché accetta felicissima.

Jana rivela a Maria che il marchesino le ha chiesto di sposarlo. Subito dopo anche Blanca si congratula con lei e annuncia a tutti che lascerà La Promessa.

Cos’altro accadrà nella telenovela di Rete 4?

Catalina e Pelayo si riavvicinano. La donna ignora che dietro a tutto questo vi sia ancora una volta lo zampino di Cruz, che d’accordo con Lorenzo sta cercando di eliminarla dal commercio di marmellate. Catalina vuole rilanciare l’attività e chiede a Pelayo i soldi necessari, lui però le confessa di non avere più il denaro incassato dal contrabbando di armi.

Intanto le condizioni di salute di Dieguito migliorano, e il merito è della medicina dell’amico del dottor Guillen scoperta da Jana.

Petra si scontra con tutti i camerieri e le cuoche, costringendo Romulo a prendere in mano la situazione e rimproverarla per il suo atteggiamento arrogante.

María Fernandez torna alla tenuta dopo il breve trasferimento dai duchi de Abrontes e tutti le chiedono se lascerà o meno La Promessa.