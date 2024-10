Le anticipazioni La Promessa in onda dal 12 al 18 ottobre 2024 si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. L’amata telenovela spagnola – che da qualche settimana ha “traslocato” su Rete 4 – promette momenti ricchi di suspence. Cosa accadrà la prossima settimana nella soap spagnola?

La Promessa trame dal 12 al 18 ottobre

Le conseguenze dell’attentato durante la battuta di caccia saranno ancora al centro dei riflettori nei prossimi episodi La Promessa. Mentre Feliciano si troverà in condizioni critiche, Romulo cercherà di nascondergli la gravità del suo stato. Il ragazzo però sentirà le parole del medico e si renderà conto che per lui non ci sarà molto da fare.

Nel frattempo anche Curro faticherà a svegliarsi, tanto che il dottor Abel inizierà a temere di avergli somministrato troppo etere.

Feliciano muore nelle prossime puntate La Promessa

Anche le condizioni di Curro appariranno critiche, e mentre Jana si propagherà per aiutarlo a riprendersi, Lorenzo e Cruz spereranno invece che il ragazzo non si risvegli mai più. Il capitano De La Mata sarà quasi sicuro che ciò accada, mentre la marchesa mostrerà molta preoccupazione.

La paura di Cruz si rivelerà fondata quando Curro inizierà a mostrare segni di miglioramento. Purtroppo però, alla buona notizia della ripresa di Curro si aggiungerà quella della morte di Feliciano. Il giovane saluterà per l’ultima volta Teresa e morirà tra le braccia di Petra. La sua morte sconvolgerà la servitù, e Petra non vorrà separarsi da lui. Per questo motivo Pia chiederà alla marchesa di intervenire, ma quando Cruz entrerà nella sua stanza sarà assalita dalla rabbia di Petra, che le griderà “Feliciano era mio figlio!“.

Anticipazioni La Promessa, Cruz rimprovera Pia

La marchesa sarà sconvolta dalla rivelazione di Petra, e chiederà a Pia se lei fosse stata a conoscenza del legame di sangue che legava la sua cameriera personale a Feliciano. Pia negherà, ma Cruz negherà.

Nel frattempo Teresa accuserà Jana e Abel di essersi occupati esclusivamente di Curro, lasciando che il suo promesso sposo morisse senza ricevere adeguata assistenza. Nel frattempo anche Curro avrà una ricaduta, e le sue condizioni si aggraveranno quando Cruz – ignorando il divieto posto da Alonso – gli dirà che il suo amico Feliciano è morto. Davanti a questa rivelazione il ragazzo avrà un attacco di panico.

La Promessa, spoiler al 18 ottobre

Cruz imporrà alla servitù la sua versione dei fatti: Petra e Feliciano erano fratello e sorella. La marchesa chiederà poi a Pelayo di accelerare le nozze con Catalina, affermando che vuole vederla il prima possibile lontana dal palazzo. La coppia verrà così incalzata dai nobili che vorranno sapere i dettagli e una possibile data del matrimonio.

Manuel cercherà di consolare Jana, ma non potrà fare a meno di notare che la giovane tenderà ad allontanarlo. A quel punto il marchesino deciderà di chiederle direttamente se ami Abel.

Spoiler La Promessa, cos’altro accade nella telenovelas spagnola?

Manuel informerà il padre della sua intenzione di partecipare alla competizione aeronautica Herzog-Staackman, ma Alonso sarà preoccupato. In seguito Cruz si sfogherà con Alonso per la partenza di Manuel, accusando il marito di aver allontanato anche Leonor. Durante la loro conversazione arriverà un telegramma che annuncerà la scomparsa di Leonor subito dopo il suo arrivo a New York.

Salvador e Maria saranno ormai pronti a volersi sposare quando verranno interrotti da Pia e Romulo che comunicheranno loro il divieto imposto dai marchesi.

Jeronimo si recherà alla tenuta per informare Pelayo che Cavendish vuole molte armi, e desidererà che la transazione avvenga a La Promessa. L’uomo chiederà a Pelayo le chiavi del magazzino, che lui si rifiuterà di consegnare.

L’incidente di caccia non convincerà Alonso, che deciderà di investigare, suscitando la preoccupazione di Lorenzo e Cruz.