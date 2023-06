La Promessa, nuova soap spagnola in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5, ha da poco debuttato in Italia e i telespettatori hanno subito mostrato grande interesse per le vicende dei protagonisti. La storia si snoda intorno al mistero che avvolge il passato di Jana. Sua madre Dolores è stata uccisa inspiegabilmente 15 anni prima, e il suo fratellino è scomparso. Per scoprire la verità Jana entra a servizio della ricca famiglia Lujaan. Solo Tomas – il primogenito – è a conoscenza delle reali motivazioni della ragazza, e quando viene ucciso, inevitabilmente il mistero si infittisce.

Anticipazioni La Promessa: le indagini sulla morte di Tomas

Apparirà subito evidente che la morte di Tomas non è stata naturale, e il sergente Funes inizierà le sue indagini, nella speranza di scoprire chi ha ucciso il primogenito della famiglia Lujaan. La morte del ragazzo sarà legata all’arrivo di Jana? Lui era il solo a conoscere le reali motivazioni che avevano spinto la giovane a chiedere di lavorare a La Promessa.

Jana infatti – dopo aver salvato la vita del fratello di Tomas Manuel, aveva rifiutato la ricompensa del padre chiedendogli piuttosto di poter lavorare alla villa. L’uomo la aveva così assunta come cameriera, dando alla giovane l’opportunità di indagare sulla mosrte della madre e la scomparsa del fratellino. Tomas era anche l’unico a sapere la verità sulla morte di Dolores, e la sua morte potrebbe essere legata alla necessità di lasciare quella agghiacciante verità nel silenzio.

La Promessa, anticipazioni spagnole: Cruz responsabile dei due delitti

Le indagini del sergente Funes riusciranno a far luce sull’omicidio di Tomas. L’uomo scoprirà infatti che dietro questo spietato delitto ci sarà Cruz, la matrigna del ragazzo. Cruz sarà stata costretta a mettere a tacere per sempre il figlioccio, per impedirgli di rivelare che era stata proprio lei – 15 anni prima – a uccidere Dolores.

Nel frattempo però un nuovo mistero si accenderà tra le mura de La Promessa. Jana troverà infatti una foto che ritrae sua madre con Simona. La Martinez e sua madre si conoscevano? Quali rapporti legavano la donna che è al comando della cucina de La Promessa e Dolores?

Per scoprirlo, cari amici lettori, continuate a seguirci.