Nuovo cambio programmazione Mediaset per La Promessa. La soap spagnola – a partire da oggi, lunedì 27 maggio – andrà in onda in un nuovo orario e con episodi più lunghi, perché? Continuate a leggere per scoprire qualcosa di più.

La Promessa “regina” del daytuime di Canale 5

Già la scorsa settimana la soap iberica era stata protagonista di un cambio di palinsesto sulla rete ammiraglia Mediaset. Complice la fine del daytime di Amici 23, l’appuntamento con la soap iberica aveva subito un’importante variazione di orario, “allungando” l’appuntamento quotidiano.

Lo scorso venerdì poi, con l’ultima puntata del dating show Uomini & Donne, Maria De Filippi si è congedata dal suo pubblico per la consueta pausa estiva, lasciando un’ulteriore spazio vuoto nel daytime di Canale 5. I vertici Mediaset hanno così deciso di utilizzare quella fascia oraria per dare un ulteriore slancio alla soap iberica. Di conseguenza La Promessa – a partire da oggi 27 maggio – andrà in onda con due episodi quotidiani, che prenderanno il via alle 15:54 e ci terranno compagnia fino alle 17:00, quando la linea passerà a Myrta Merlino, in onda con un nuovo appuntamento di Pomeriggio Cinque. Avremmo così oltre un’ora dedicata alle vicende di Manuel e Jana, in un momento in cui le vicende si fanno particolarmente intense e promettono di tenerci con il fiato sospeso.

Cosa accadrà a La Promessa? Le anticipazioni di oggi

Il dottor Abel non perde occasione per sminuire il lavoro di Jana a La Promessa, e tra i due cresce l’attrito.

Don Romulo convince Pia a testimoniare contro don Gregorio per fare in modo che l’uomo possa pagare per tutto il male che le ha fatto. Romulo – con il benestare di Alonso – si offre di accompagnarla.

Fernando racconta a Curro che Martina non sapeva niente del matrimonio che i suoi genitori avevano organizzato per lei. Maria conferma a Jana che Ramona è tornata in paese, e la giovane governante medita di andare a farle visita.

Petra svela a Cruz che suo fratello Feliciano – appena giunto alla tenuta – cerca lavoro, e la marchesa si mostra disponibile ad aiutarlo.

Curiosi di scoprire cos’altro accadrà nella soap spagnola? Continuate a seguirci per scoprire tutte le news La Promessa.