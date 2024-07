Torna l’appuntamento con ‘La partita del cuore‘ che quest’anno (il 2024) ha raggiunto la 33esima edizione. Sport, spettacolo e solidarietà si uniscono in un evento che vede scendere in campo la Nazionale Cantanti e la Nazionale della Politica a sostegno di due ospedali pediatrici. Vediamo insieme quando andrà in onda e chi parteciperà.

La Partita del Cuore 2024: in campo per solidarietà

Grande attesa per La Partita del Cuore che si giocherà allo stadio Gran Sasso d’Italia all’Aquila. A sfidarsi saranno la Nazionale dei Cantanti e quella della Politica che sono impegnate nel raccogliere fondi per il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila e dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. L’evento, prodotto dall’Associazione Nazionale Cantanti e da Settimio Colangelo, sarà trasmesso anche in tv il giorno dopo. L’appuntamento è per mercoledì 17 luglio 2024 in prima serata, alle 21, su Rai1. Padrona di casa sarà Elonora Daniele.

Ma chi giocherà per la Nazionale dei Cantanti? Il capitano è Enrico Ruggeri e nella sua squadra avremo Leo Gassmann, Paolo Vallesi, Gianluca Ginoble, Pierpaolo Petrelli, Il Tre, i Bnkr44, Rocco Hunt, Rkomi, Moreno, il Biondo, Petit, Bugo, Lda, Maninni e gli attori Antonio Orefice e Raoul Bova. In panchina, come tecnico, Al Bano. Dal mondo della politica invece scenderanno in campo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il ministro Francesco Lollobrigida e il sottosegretario Luigi D’Eramo.

⚽La solidarietà torna in campo!

❤️#RaccoltaFondi “Partita del Cuore 2024” promossa dalla #NazionaleCantanti a sostegno del progetto accoglienza per le famiglie dei pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.#PartitadelCuore #NumeroSolidale 45585@bambinogesu pic.twitter.com/a4hRM0ZqKv — Rai per la Sostenibilità – ESG (@raisostenibile) July 11, 2024

Dove compare i biglietti e ricavato in beneficenza

La raccolta fondi de La Partita del Cuore andrà ad aiutare il ‘Progetto accoglienza’. Si tratta delle spese che la Fondazione Bambino Gesù di Roma sostiene per garantire alloggio e sostegno alle famiglie in stato di bisogno (sia provenienti da tutte le regioni italiane che dall’estero) per le lungodegenze dei piccoli pazienti. I biglietti per assistere all’incontro sono ancora disponibili presso il sito di Viva Ticket e il cui costo per la tribuna est è di 8.50 e per la ovest di 11.50. Si ricorda che la partita è il 16 luglio con ingresso dalle ore 20.