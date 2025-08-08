Sarà una domenica amara per i fans della soap turca La notte nel cuore, che non si presenterà al consueto appuntamento serale festivo su Canale 5 domenica 10 agosto. La serie tv sulle vicende dei gemelli Nuh e Melek va in ferie. Quando tornerà in TV?

La notte nel cuore si ferma: sospesa la programmazione dal 10 agosto

Pausa estiva anche per la fiction turca La notte nel cuore: la serie con Aras Aydin ed Ece Uslu si ferma domenica 10 agosto. La decisione arrivata dai vertici di Cologno Monzese è dovuta al desiderio di regalare, ai tantissimi fans, un periodo di ferie senza il rimpianto di perdersi puntate cruciali sulle vicende dei due gemelli, che hanno conquistato il cuore del pubblico italiano.

Agosto è un mese tipicamente destinato alle vacanze, e la domenica sera molti telespettatori sarebbero costretti a rinunciare a collegarsi alla rete ammiraglia Mediaset. Per questo motivo i vertici del Biscione hanno deciso di mettere in pausa la serie tv, rimandando le puntate con l’epilogo della storia a settembre.

Di conseguenza coloro che – come di consueto – si collegheranno alla rete Mediaset, non troveranno ad attenderli la serie tv turca, ma altri programmi che sapranno comunque regalare loro momenti di spensieratezza. Come sempre accade infatti, i dirigenti del Biscione hanno pensato anche a coloro che resteranno a casa, e che potranno contare su programmi di qualità.

Cosa vedremo al posto de La notte nel cuore?

Per domenica 10 agosto, i vertici Mediaset hanno pensato a un film romantico turco: “Un amore come te” (titolo originale Aşk Sana Benzer). La protagonista femminile è Deniz/Dafne, una giovane ragazza che – nella speranza di lasciarsi un passato travagliato alle spalle – si trasferisce a Muğla. Qui inizia a lavorare come gelataia, e proprio mentre si sta recando a fare acquisti per le sue creazioni dolci, fa la conoscenza di un giovane affascinante (Alì). Lui sta cercando di tenere a galla il ristorante di famiglia, situato in un villaggio di pescatori sulle coste dell’Egeo.

Cosa accade quando due ragazzi, ciascuno con molti problemi, si incontrano e s’innamorano? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo assicurarvi che questo aprirà la strada a una trama avvincente e capace di regalarci molti colpi di scena.

La notte nel cuore, quando tornerà in TV?

Se da un lato la programmazione estiva regalerà momenti piacevoli anche a chi trascorrerà la domenica sera davanti alla TV, dall’altro tutti potranno stare tranquilli. La notte nel cuore – dopo una breve pausa estiva – tornerà sui nostri teleschermi a partire da settembre, e ci terranno compagnia nella stagione autunnale.

Secondo le prime indiscrezioni, la ripresa de La notte nel cuore coinciderà con un altro grande ritorno, quello di Tradimento. Le sue serie tv turche dovrebbero andare a occupare la fascia serale di due giorni particolarmente importanti: mentre La notte nel cuore riprenderà il suo solito posto nella programmazione domenicale, la “cugina” turca andrà a occupare quella del giovedì sera. Entrambe si avviano verso l’epilogo, e siamo pronti a scommettere che sarà un autunno pieno di emozioni per i fans delle dizi turche.

Curiosi di scoprire qualcosa di più? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news.