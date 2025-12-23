Variazione palinsesto Mediaset: la soap turca La notte nel cuore stasera, martedì 23 dicembre, andrà in onda in seconda serata con una sola puntata. Il serial turco, che da diverse settimane ci tiene compagnia ogni martedì in prime time su Canale 5, stasera ci regalerà un solo episodio che andrà in onda dalle 22:15 alle 23:00 circa.

La notte nel cuore, finale rimandato

Come ormai i tantissimi fans sanno, la dizi turca Siyap Kalp (questo il titolo originale) si prepara a salutare il pubblico italiano. Le trame de La notte nel cuore sono ormai giunte alle sue battute finali, e gli ultimi episodi avrebbero dovuto andare in onda proprio stasera, 23 dicembre. I vertici Mediaset hanno però deciso di trasmettere una sola puntata e far slittare il finale al 30 dicembre.

Nuova programmazione Mediaset per stasera, martedì 23 dicembre

A tenere compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset stasera in prima serata sarà un’altra dizi turca, Io sono Farah. Le vicende della giovane iraniana, entrata illegalmente in Turchia, torneranno a tenerci compagnia anche in prime time, dopo la messa in onda nel pomeriggio di Canale 5, con un episodio che prenderà il via alle 21:20 e proseguirà fino alle 22:15 circa.

A seguire sarà trasmessa una sola puntata de La notte nel cuore (la penultima) che andrà in onda fino alle 23:00 circa.

Anticipazioni La notte nel cuore, puntata del 23 dicembre

Nell’episodio in onda stasera vedremo Bunyamin accettare la proposta di Sumru. L’uomo dirigerà l’agenzia di Perihan insieme a Canan. I due inaugureranno il locale.

In una storyline parallela Esat confesserà a Cihan Sansalan di aver causato lui l’incidente nel quale sono rimasti coinvolti Melek e Sevilay. Nel frattempo Cihan cercherà un modo per farsi perdonare dalla moglie, e arriverà perfino a seguirla in auto: una mossa che potrebbe rivelarsi davvero molto pericolosa per lui.

La notte nel cuore, quando finisce?

Il gran finale de La notte nel cuore, previsto per martedì 30 dicembre. La storia familiare di Nuh e Sevilay, dopo molti intrighi e colpi di scena, arriverà al suo epilogo, in un episodio che promette di tenerci incollati davanti al teleschermo.

Possiamo anticiparvi che questo serial turco, che in questi mesi ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano, si concluderà con un lieto fine.