Una nuova dizi turca sta per arrivare su Canale 5: “La notte nel cuore” debutterà sulla rete ammiraglia Mediaset domenica 25 maggio in prima serata. Ecco un riepilogo delle principali news su questa soap che – dopo aver conquistato i telespettatori turchi – si prepara a tenere incollati davanti al teleschermo anche quelli italiani.

Valley of Hearts sarà “La notte nel cuore” in Italia

Il titolo originale turco è Siyap Kalp, che tradotto significa letteralmente Cuore Nero, mentre il titolo internazionale di questa soap turca è Valley of Hearts (Valle di cuori). Mediaset ha acquistato i diritti della dizi turca che sta tuttora conquistando il pubblico nel Paese d’origine e tutto faceva supporre che sarebbe stata trasmessa nel nostro Paese con il titolo di “Valle di Cuori”.

A sorpresa invece i vertici Mediaset hanno deciso di discostarsi dalla traduzione letterale del titolo originale, e per questa nuova soap hanno scelto “La notte nel cuore“. Cambia il titolo quindi, ma non certo l’intensità della storia, che promette di tenerci incollati davanti ai teleschermi.

La notte nel cuore, quando in TV?

Insieme alla notizia del cambio titolo italiano è arrivata anche quella sulla messa in onda. La nuova dizi turca prenderà il via domenica 25 maggio, e sarà trasmessa in prima serata su Canale 5.

Nel nostro precedente articolo avevamo ipotizzato due possibili fasce orarie per questa nuova soap: a giugno in daytime al posto di Uomini & Donne oppure nella fascia oraria “principe” della rete ammiraglia Mediaset, ovvero in quella della prima serata. Ed è proprio questo lo slot orario scelto dai vertici di Cologno Monzese.

Effettivamente questa avvincente storia promette di avere tutti gli ingredienti per aggiudicarsi i favori del pubblico italiano, a partire da un cast che comprende volti ormai noti anche nel nostro Paese, per aver interpretato altre serie tv di successo. Per scoprire di più sul cast e sulla trama, vi rimandiamo all’altro articolo, mentre in questo vogliamo svelarvi una “chicca” di questa serie tv Mediaset ambientata in Cappadocia, e in particolare nella provincia di Nevşehir, che ci porterà a vivere le intricate vicende familiari di due gemelli e della loro madre.

La serie è composta da 24 episodi della durata di 130 minuti ciascuno, che nella versione europea diventeranno molti di più, visto che la durata di ogni puntata sarà di circa 40/45 minuti.

Ecco in esclusiva per voi il trailer della nuova soap turca “La notte nel Cuore”