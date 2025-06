La soap turca La notte nel cuore si presenterà al suo terzo appuntamento domenica 8 giugno su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 00:12 circa? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, trame episodi 8 giugno

Saranno momenti di terrore per Sumru, che si troverà imprigionata tra le fiamme nella sua casa di campagna. L’incendio che scoppierà nell’appartamento sorprenderà la madre biologica di Nuh, che resterà intrappolata all’interno. La donna rischierà la vita, e solo il coraggioso intervento del giovane – che non esiterà a sfidare le fiamme – le permetterà di mettersi in salvo.

Tutta la famiglia Sansalan sarà profondamente riconoscente a Nuh, tanto che Samet non esiterà a offrirgli un lavoro. Samet proporrà al ragazzo di diventare l’autista personale di Sumru, e lui accetterà. Sarà così che il ragazzo inizierà a lavorare a stretto contatto con la madre biologica.

La notte nel cuore, spoiler 8 giugno

Nel frattempo però a villa Sansalan scoppierà il caos, a causa di un malinteso con alcuni ospiti venuti dall’America, che rischierà di far saltare un accordo milionario.

Il disguido rischierà di avere conseguenze drammatiche sulla situazione finanziaria della famiglia, e per salvarsi dalla bancarotta Samet spingerà Cihan a sposarsi al più presto con Sevilay.

Trame domenicali La notte nel cuore

Un nuovo pericolo si staglierà all’orizzonte per la famiglia Sansalan. Dopo l’incendio della casa di campagna – in cui avrà rischiato di morire Sumru – e il malinteso con gli ospiti americani, Samet e gli altri dovranno fare i conti con un arrivo decisamente inatteso.

Quest’ultima storyline della serata prenderà il via nel momento in cui Tahsin rimetterà piede in città. L’uomo – dopo una lunghissima assenza – tornerà con l’intento di vendicarsi dei Sansalan. Nel corso degli anni Tahsin sarà riuscito ad affermarsi, ma il suo rancore per quanto accaduto in passato non si sarà mai affievolito.

Il suo ritorno finirà per turbare i sonni dei Sansalan, e la situazione sembrerà destinata a peggiorare quando Hikmet – ignara dei veri motivi che l’avranno riportato in città – inizierà a frequentarlo. La giovane si avvicinerà a quell’uomo alquanto enigmatico, affascinata proprio dalla sua aria tenebrosa, ma lui avrà in mente solo una cosa: vendicarsi della famiglia Sansalan.