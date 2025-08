Momenti di forte tensione negli episodi della soap turca La notte nel cuore, che si presenterà al suo ottavo appuntamento domenica 3 agosto su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:47 e ci terranno compagnia fino alle 00:16 circa? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, trame episodi 3 agosto

Samet decide di convocare i giornalisti e annunciare pubblicamente il divorzio da sua moglie. La sua dichiarazione rovina l’immagine di Sumru, precludendole ogni possibilità futura di trovare un nuovo impiego nel settore alberghiero.

La donna riesce a convincere Gurcan ad assumerla nel suo negozio di tappeti. Non solo lui sarà affascinato dalla sua bellezza, ma anche dalla competenza professionale che la donna dimostrerà di avere.

La notte nel cuore, spoiler al 3 agosto

Melek si reca a casa di Enise e qui incontra Sumru e Nihayet. Mentre la prima si mostra gentile, Nihayet fatica a nascondere l’ostilità che prova nei suoi confronti.

Nel frattempo Tahsin chiede di parlare Cihan e Samet: i due temono che lui abbia scoperto la faccenda dei loro debiti, ma l’uomo li spiazza rivelando loro di sapere che Samet è guarito dal cancro già da due anni.

Trame serali La notte nel cuore

Nihayet non riesce a digerire il modo in cui i Sansalan l’hanno trattata in precedenza, e per questo motivo aggredisce Sevilay quando la incontra per strada. Il suo attacco verbale nei confronti della giovane è durissimo: non solo le dice che Hikmet non è sua madre, ma anche il vero motivo per cui la donna e Samet hanno insistito affinché lei sposasse Cihan.

La notizia urlata con rabbia da Nihayet sconvolge Sevilay a tal punto, che la ragazza corre da Hikmet armata di un coltello e determinata a farsi dire la verità. La giovane vuole sapere chi siano i suoi veri genitori, e dopo aver minacciato la donna che l’ha cresciuta, affronta Samet.

Nel frattempo Cihan – informato di quanto sta accadendo all’hotel – si reca sul posto e cerca di calmare la moglie Sevilay.

News La notte nel cuore: Melek aspetta un figlio

Melek scopre di essere incinta. Quella che per molte coppie è una bellissima notizia, si trasforma però in una sorta di punizione, visto che Cihan – il padre del bambino – è sposato con Sevilay.

Dopo essersi allontanata in un primo momento da lui – per rispetto della nuova unione – Melek era tornata tra le sue braccia. Lui aveva promesso di divorziare da Sevilay, ma una discussione molto accesa tra loro e la gravidanza, rischiano di rimettere tutto in discussione.