Momenti di forte tensione negli episodi della soap turca La notte nel cuore, che si presenterà al suo settimo appuntamento domenica 20 luglio su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:44 e ci terranno compagnia fino alle 00:38 circa? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, trame episodi 20 luglio

Hikmet ottiene ciò che voleva e riesce a far firmare a Sumru il passaggio della proprietà sulla parte di villa che le appartiene. Poco dopo, Nuh fa ritorno alla villa ma il suo aspetto mette in allarme Sevilay e Melek. Il ragazzo ha il volto segnato dai lividi ma – nonostante le insistenze – si rifiuta di dire cosa gli sia accaduto.

La risposta arriva però dalle rivelazioni che Bunyamin fa a Canan: Nuh ha avuto uno scontro con Esat!

Parlando tra loro, i due iniziano anche a ipotizzare che tra Melek e Cihan, così come tra Sevilay e Nuh, stia nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia.

La notte nel cuore, spoiler al 20 luglio

Hikmet si presenta a cena indossando i gioielli di sua madre, che ha sottratto dalla stanza di Sumru. Il suo intento è quello di provocarla, e in effetti la donna reagisce discutendo animatamente con Samet. Per evitare che quest’ultimo inizia a sospettare qualcosa, Nihayet attribuisce il nervosismo di Sumru alla preoccupazione per la sua salute.

Terminata la cena, Hikmet si reca a casa di Tahsin e – non trovandolo – entra nella sua stanza. Qui scopre un quadro che raffigura Sumru. La donna si precipita immediatamente da Samet a raccontargli quanto ha appena scoperto, ma nel frattempo gli uomini di Tahsin sostituiscono il dipinto. Al suo arrivo, Samet trova un quadro completamente diverso. dere spiegazioni, ma lì trova un altro dipinto, che raffigura una donna diversa. Infastidito decide di affrontare la sorella e intimarle di smetterla di tormentare Sumru.

Trame serali La notte nel cuore

A villa Sansalan arriva il momento tanto atteso: Sumru confessa pubblicamente di essere la madre biologica di Nuh e Melek.

La donna racconta che i due gemelli sono nati a seguito di uno stupro del suo ex marito. I gemelli però,non credono alla sua versione dei fatti e decidono di andarsene.

Samet si rifiuta di perdonare la moglie, ricordando il giuramento fatto anni prima. La donna e sua madre Nihayet vengono cacciate dalla villa. Hikmet osserva soddisfatta la scena, e in cuor suo sente di avere finalmente ottenuto giustizia. Anche Enise decide di lasciare la villa per solidarietà.

Nuh e Melek alloggiano nella pensione di Gulfidan, ma poco dopo un gruppo di uomini fa irruzione nella loro stanza e li porta via con la forza. Nel frattempo gli scagnozzi di Samet abbandonano Nihayet e Sumru in un luogo isolato, e le due donne si rifugiano per la notte in una grotta, cercando di sopravvivere ai lupi. E i gemelli? Vengono condotti in una scuderia e rinchiusi in stanze separate, legati alla sedia. Cihan, Samet ed Esat li interrogano, convinti che il loro arrivo sia parte di un piano molto più grande.