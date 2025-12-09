La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, mercoledì 10 dicembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh, che potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo l’intervento. Nel frattempo scopriremo che Peri non avrà alcuna intenzione di andare via. Scopriamo insieme le trame complete dei tre episodi in onda stasera.

La notte nel cuore, anticipazioni del 10 dicembre: Nuh è salvo

Dopo attimi di forte tensione arriverà per i familiari di Nuh una bellissima notizia: l’intervento per la rimozione della massa tumorale al cervello è perfettamente riuscito!

Nuh verrà quindi riportato in camera, tra la gioia dei suoi cari. La degenza sarà ancora piuttosto lunga, ma una volta dimesso il giovane potrà finalmente festeggiare le sue recenti nozze con Sevilay!

La notte nel cuore news: Peri rimane in Cappadocia

In una storyline parallela scopriremo che Peri – che era arrivata qualche tempo fa in Cappadocia – non avrà alcuna intenzione di lasciare la Cappadocia.

La giovane, che al momento del suo arrivo si era presentata come la fidanzata di Chan, rileverà infatti un’agenzia di viaggi. Scopriremo così che la giovane avrà intenzione di rimanere a lungo nel Paese.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali della dizi turca di Canale 5

Mentre la famiglia Sansalan sarà al settimo cielo per la buona riuscita dell’operazione di Nuh, Canan scoprirà di essere stata truffata da Halil. La donna cercherà in ogni modo di mettersi in contatto con il padre dei gemelli, ma il suo telefono risulterà irraggiungibile. A quel punto la moglie di Bünyamin escogiterà una contromossa, per cercare di recuperare i 500.000 dollari che gli avrà consegnato.

La donna troverà il modo di scoprire dove si nasconde Halil e – una volta appreso che l’uomo è ospite a casa di Mehmet Kuyucu – deciderà di recarsi da lui.

Cos’altro accadrà nei prossimi episodi La notte nel cuore?

Tufan proverà a ricattare Halil e Hikmet, chiedendo loro 50.000 dollari in cambio del silenzio sui gravi crimini che i due hanno commesso ai danni della sua famiglia. Halil e Hikmet però, non sembreranno molto propensi a sottostare alle sue richieste.

Finiranno per cedere? Lo scopriremo nelle prossime puntate, in onda martedì 16 dicembre.