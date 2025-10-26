La soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 26 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh, che dopo un colpo di testa finirà in carcere, e Sumru, vittima di un brutto incidente d’auto. Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 26 ottobre

Cihan chiede a Melek di sposarlo e lei accetta. Tahsin, Nuh e Sumru costringono i loro rivali a lasciare villa Sansalan, ma Hikmet, co-proprietaria, non è disposta ad andarsene.

Il trambusto creato da questi eventi, spinge Esat e Harika a prendere una decisione sofferta. I due si allontanano da Sumru e la rinnegano come loro madre.

Nuh, subito dopo, scopre che la persona che ha accusato Sumru e Tahsin di avere assassinato Gurcan, è la moglie di lui, Hikmet. Nel frattempo anche Sevilay fa un’importante scoperta: suo padre è morto!

La notte nel cuore spoiler: Cihan se ne va, Nuh teme di perdere Sevilay

Quando Nuh viene a sapere che Cihan ha incontrato Sevilay, reagisce in malo modo e lo colpisce con un pugno. Sconvolta da quanto ha appena visto, Sevilay se ne va con Cihan.

Il ragazzo accompagna Sevilay a casa, mentre Nuh viene assalito dal rimorso per averlo aggredito. A fargli temere il peggio è il pensiero che il suo gesto potrebbe “costargli” l’amore della donna che dovrebbe diventare sua moglie.

Per cercare di rimediare, decide di recarsi subito a villa Sansalan, ma deve fare i conti con tutti, che gli chiedono ripetutamente di andarsene. Nuh non ha affatto intenzione di allontanarsi senza Sevilay!

Nuh arrestato nelle prossime puntate La notte nel cuore

L’irruzione di Nuh a villa Sansalan rischia di costargli molto cara. Arriva infatti la polizia, che prima lo ammanetta e poi lo arresta. Sumru, nel frattempo, ha un incidente mentre rientra dopo aver accompagnato Tahsin all’aeroporto. Hikmet è dietro di lei con la sua auto, ma non si ferma a prestarle aiuto.

Sono invece due passanti a soccorrere la donna e accompagnarla in ospedale. Esat si rifiuta di condividere il letto con la moglie Esma e tra i due scoppia una lite violenta.