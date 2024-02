La mummia è un film di genere fantasy del 2017 diretto da Alex Kurtzman, che trova il suo punto di forza nell’ottimo cast (vi dicono nulla Tom Cruise e Russel Crowe?). Ad ogni modo, sebbene non si possa dire che brilli per originalità, la pellicola è piacevole, con colpi di scena ben studiati e, di certo, non annoia.

Va in onda nella prima serata di Domenica 11 Febbraio su Italia Uno. Le curiosità principali da conoscere a riguardo, le trovate di seguito.

La mummia: la trama in breve e il cast

Ripercorriamo brevemente la trama de La mummia e diamo un’occhiata al cast prima di scoprire le curiosità sul suo conto.

Nick Morton, ex soldato delle forze speciali, trova in Mesopotamia il sarcofago della principessa egiziana Ahmanet, amica di Seth, il dio del male. Insieme ad un’archeologa e ad un amico, decide di portarla in Inghilterra, però la mummia si risveglia e intende servirsi proprio di Morton per riprendersi tutti i suoi poteri.

Super il cast principale che dà vita alla pellicola: Tom Cruise, Russel Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Chasty Ballesteros, Courtney B. Vance, Javier Botet, Marwan Kenzari, Joost Janssen e Simon Atherton.

Le principali curiosità sul film

La mummia vi piace? Se la risposta è sì, non potete non conoscere queste curiosità: