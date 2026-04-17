Il serial drammatico turco La forza di una donna (Kadın) si avvia verso il gran finale di sempre. La serie – composta da tre stagioni – sta per congedarsi dal pubblico di Canale 5, e per salutare i fans che in questi anni hanno dimostrato un particolare affetto verso Bahar e tutti gli altri personaggi della soap, ci regalerà un’ultima puntata che rimarrà a lungo impressa nella nostra mente. Il fidanzamento tra Raif e Ceyda offrirà ad Arif l’occasione per fare una proposta di matrimonio davvero singolare alla sua amata Bahar. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La forza di una donna finale: il fidanzamento tra Raif e Ceyda

Raif Aşçıoğlu e Ceyda Karataş coroneranno il loro sogno d’amore. La coppia – dopo varie vicissitudini – si avvierà verso il lieto fine. Dopo che la cantante sarà riuscita a ottenere l’affidamento del piccolo Arda, che crescerà così al fianco del figlioletto ritrovato Satılmış, rifiuterà la proposta di Emre di tornare insieme.

Il cuore di Ceyda apparterrà ormai al figlio di Fazilet, che ricambierà i suoi sentimenti al punto da dichiararsi pronto a crescere i due bambini come se fossero figli suoi. E così la coppia inizierà a organizzare la festa di fidanzamento.

Ceyda chiederà a Enver di fare le veci del padre all’evento, nel corso del quale – secondo la tradizione turca – Fazilet gli chiederà se suo figlio potrà sposare la donna.

Tra gli invitati ci saranno anche Bahar e Arif, che si sarà assicurato che suo padre Yusuf non prenda parte ai festeggiamenti.

Arif sorprende Bahar con una proposta di nozze: news La forza di una donna

Nel momento in cui Enver prenderà la parola avremo una sorpresa del tutto inaspettata. Seguendo le direttive di Arif – che avrà organizzato tutto all’insaputa di Bahar – Sarikadi informerà i presenti che non solo festeggeranno il fidanzamento di Ceyda e Raif, ma anche quello di Arif con Bahar.

Le parole del padre faranno così capire alla donna che Kara – seppur in modo del tutto singolare – le starà chiedendo di sposarla. Lo sguardo di Bahar incontrerà quello dei figli, e la loro espressione le dirà che anche loro erano al corrente della sorpresa organizzata da Arif con la complicità di nonno Enver. Commossa Bahar dirà subito di sì.

A quel punto verranno portati non una, ma due coppie di anelli legati alle estremità di un nastro rosso, e tutti i presenti realizzeranno di aver appena assistito al doppio fidanzamento. In seguito Bahar e Ceyda – che fin dai primi episodi hanno dimostrato di essere unite da un’amicizia speciale – decideranno di celebrare le nozze nello stesso giorno con i loro amati Raif e Arif.