Antonino Cannavacciuolo con ‘Cucine da incubo‘ è pronto a dare consigli per la gestione dei ristoranti. La dodicesima edizione del reality culinario sta per tornare con sei nuovi imperdibili episodi. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv e quali saranno i ristoranti coinvolti.

‘Cucine da incubo’ 2026: quando in tv

Dopo il successo delle passate stagioni, torna ‘Cucine da incubo’. Il reality vede sempre alla conduzione lo chef Antonino Cannavacciuolo che dovrà risollevare le sorti dei colleghi. Il format infatti lo vede prima ispezionare il ristorante (anche da un punto di vista igienico della cucina), analizzare i comportamenti e la gestione dello staff e le portate. Solo dopo darà i suoi preziosi consigli che dovranno scongiurare la chiusura dell’attività.

Ma quando andrà in onda ‘Cucine da Incubo 2026’? Il reality è previsto per domenica 19 aprile 2026 in prima serata, alle ore 21.15, su Sky Uno (canale 108 del digitale terrestre) e in streaming su Now. Si dovrà attendere poi un po’ per la messa in chiaro su Tv8 e Cielo. Come ogni stagione, lo chef Antonino Cannavacciuolo (che vanta ben 8 Stelle Michelin) andrà in soccorso dei ristoranti in crisi che chiedono la sua consulenza, non solo sui piatti proposti ai clienti.

Tra le novità di questa edizione c’è la presenza nel cast di Paolo Stella. L’influencer e designer darà consigli di «make-over», cioè di trasformazione e rifacimento dell’ambiente, per dare una nuova immagine ai ristoratori.

Anticipazioni della prima puntata

In totale saranno sei le puntate di ‘Cucine da incubo 2026‘, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Ma quali sono le anticipazioni del primo episodio in onda domenica 19 aprile 2026? Antonino Cannavacciuolo si recherà nella sua terra, la Campania, per fare visita al ristorante ‘I Carnaloni‘ di Torre del Greco. Successivamente vedremo lo chef a Prato, a Peschiera Borromeo (Milano), San Vittore Olona (Milano), Jesi, e nell’ultima puntata a Potenza.

Non perdere la dodicesima stagione di ‘Cucine da incubo‘ in onda su Sky Uno e in streaming su Now dal 19 aprile 2026.