Nuovi colpi di scena ci attendono nella quindicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 27 al 31 ottobre? Riflettori puntati su Sarp, che farà un gesto improvviso che gli permetterà di mettere in salvo Bahar e i figli. Il suo intervento non basterà però a salvare a vita a Yeliz. Scopriamo insieme le trame settimanali.

Kadin – La forza di una donna, trame al 31 ottobre

Bahar affronta Ceyda e le chiede il motivo per cui ha deciso di lasciarla sola al colloquio di lavoro. Lei a quel punto le rivela che Emre è in realtà il padre di sua figlia Arda, nonché il suo primo e unico amore.

Anche Yeliz è alle prese con il suo nuovo lavoro, e il primo giorno appare un po’ in difficoltà. Tuttavia riesce a conquistare la simpatia della proprietaria del negozio.

La vendetta di Nezir nelle prossime puntate La forza di una donna

Munir mette in guardia Suat, dicendogli che Nezir ha in programma di rapire Bahar e i bambini per vendicarsi di Sarp, e gli propone di trasferirli in una casa sicura. Suat però, gli chiede di prendere tempo con Sarp, cosicché Nezir possa portare a termine il suo piano, liberandolo del marito di sua figlia.

Arif è preoccupato per Bahar, e le propone di lasciare Istanbul per trasferirsi tutti quanti altrove. La protagonista però non accetta la sua proposta.

Una sera Bahar accusa un malessere, e chiede a Hatice di restare con lei la notte, per occuparsi dei bambini. Quella notte in casa di Bahar ci sono quindi lei, i suoi figli, Hatice, Ceyda e Yeliz. Ed è proprio quella, la sera che gli uomini di Nezir scelgono per portare a termine il loro agguato.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Sirin escogita un sistema per potersi riavvicinare a suo padre, e pensa di regalargli una nuova insegna per la sartoria. Subito dopo riceve un invito a cena da parte di Suap, e durante la cena lui le rivela il piano di Nezir, dicendole che i sicari dell’uomo sono in procinto di fare irruzione a casa di Bahar. Il loro obiettivo è quello di sequestrare la donna e i figli, per costringere Sarp a uscire allo scoperto.

Ma Sarp scopre le loro intenzioni, e si precipita a casa dell’ex moglie, giungendo appena qualche attimo prima degli uomini di Nezir. Nel caos parte un colpo di pistola, che ferisce Yeliz uccidendola. Nel frattempo Sarp porta Bahar, Dohur e Nisan in una casa in montagna, indicatagli da Munir. Durante la fuga apprende da Munir della morte di Yeliz, ma decide di tenere all’oscuro Bahar per non sconvolgerla ulteriormente.

Quando raggiungono il rifugio, si trovano davanti alle prime difficoltà: il riscaldamento non funziona e in casa non vi è traccia di cibo. Munir lo ha tradito? Il sospetto si fa strada nella mente di Sarp, che chiama l’altro minacciandolo.