Serena Rossi torna a essere protagonista di una nuova fiction Rai dal titolo ‘La famiglia Panini – L’avventura delle figurine’. Scopriamo insieme la trama e chi fa parte del cast di questa serie tratta dalla storia della famiglia Panini.

Serena Rossi protagonista di ‘La famiglia Panini – L’avventura delle figurine’: la trama

Dopo ‘Mina Settembre‘, Serena Rossi torna a recitare in una fiction Rai. Questa volta è nel cast de ‘La famiglia Panini – L’avventura delle figurine’, liberamente ispirata al romanzo di Luigi Garlando ‘L’album dei sogni‘, edito da Mondadori Libri. Durante il lancio dei palinsesti Rai dell’offerta 2026/2027 è stata presentata questa fiction che però non ha ancora una data ufficiale di messa in onda.

Ma qual è la trama de ‘La famiglia Panini – L’avventura delle figurine’? Al centro della fiction c’è la storia della famiglia Panini composta dalla madre Olga (interpretata da Serena Rossi), dal padre e dai loro 8 figli. Olga è una donna visionaria, che non si arrende mai: “Andiamo a vedere!” è il suo motto, un invito a guardare avanti anche quando il futuro è incerto.

Dalla campagna la famiglia Panini arriva in una Modena che si rialza dalle ceneri dopo la seconda Guerra Mondiale. È Olga a spingere tutti a comprare un’edicola, investendo sulle figurine. Una storia segnata da fallimenti e sacrifici che li porterà a trasformare un’idea semplice in un miracolo che varca i confini nazionali. Grazie ai Mondiali di calcio in Messico si assiste alla consacrazione in tutto il mondo del mito delle figurine, dell’impresa straordinaria, costruita con coraggio, di una famiglia che ha creduto in se stessa restando sempre unita.

Cast e numero episodi della nuova fiction Rai

In totale saranno sei gli episodi (della durata di 50 minuti ciascuno) di ‘La famiglia Panini – L’avventura delle figurine‘. La serie è scritta da Monica Zapelli (headwriter), Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. Nel cast troviamo Serena Rossi, Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni ed Edoardo Pesce.

La regia è di Letizia Lamartire mentre la fiction è prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction.