Il sito britannico YouGov ha stilato una speciale classifica delle persone più amate al mondo, intervistando circa 43mila persone in 42 paesi diversi. Da questa classifica molto particolare ne hanno tratto un’altra paese per paese e c’è anche l’Italia. Tra le persone più amate nel nostro paese ci sono molti personaggi della televisione e dello spettacolo, tra le quali Maria De Filippi.

Maria De Filippi tra le più amate in Italia: la classifica

Quali sono le persone più amate in Italia? Ve lo dice il sito britannico YouGov, che ha stilato una speciale classifica sia mondiale che per paese. Questa la situazione nel nostro paese:

CLASSIFICA MASCHI

Papa Francesco Piero Angela Dalai Lama Barack Obama Matteo Salvini Bill Gates Gerry Scotti Paolo Bonolis Vladmir Putin Cristiano Ronaldo

CLASSIFICA DONNE

Michelle Obama Samantha Cristoforetti Maria De Filippi Regina Elisabetta II Angelina Jolie Michelle Hunziker Emma Bonino Giorgia Meloni Angela Merkel Malala Yousafzai

In queste due speciali classifiche figurano anche personaggi del mondo della televisione, come Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Gerry Scotti, e della politica, come Matteo Salvini, Emma Bonino o Giorgia Meloni.

Le persone più amate al mondo: la classifica

Siete curiosi, invece, di sapere quali sono le persone più amate al mondo? Di seguito vi mostriamo la classifica degli uomini e delle donne.

Il podio degli uomini è occupato da Bill Gates, Barack Obama e Jackie Chan, mentre quello delle donne da Michelle Obama, Oprah Winfrey e Angelina Jolie. Riscuote grandissimo successo la famiglia Obama, che possiamo sicuramente eleggere come la coppia più amata dal pianeta terra. L’ex presidente degli Stati Uniti, infatti, occupa la seconda posizione, mentre la moglie è addirittura prima. Non figurano italiani in questa classifica, mentre il duello tutto sportivo tra Cristiano Ronaldo e Messi viene vinto dal numero sette bianconero. Presenti anche molti personaggi della politica mondiale.