La banda è alle strette: con La Casa di Carta 5 si conclude la serie spagnola, creata da Alex Pina, diventata un fenomeno in tutto il mondo. Dopo che il Professore ha rivelato che il suo nascondiglio è stato scoperto, il colonnello Tamayo prepara l’irruzione dell’esercito all’interno della Banca di Spagna. Per la banda è uno dei momenti più incerti di sempre e sembra davvero la fine per tutti loro. Riusciranno a raccogliere le forze per combattere contro ogni probabilità? La prima parte dell’ultima stagione è disponibile su Netflix dal 3 settembre. La seconda parte, invece, uscirà il 3 dicembre.

La Casa di Carta 5: la trama della stagione finale

All’inizio della quinta stagione, la banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Non sembra esserci via di uscita. I membri della Resistenza sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta nella sua vita, non ha un piano di fuga. La situazione non potrebbe andar peggio di così.

E quando ogni speranza sembra ormai perduta, ecco che entra in scena un nemico ad aggravare le cose. È una figura molto più potente di tutti quelli affrontati finora – stiamo parlando dell’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina; quella che era iniziata come una semplice rapina, si trasformerà in una guerra senza esclusione di colpi.

La Casa di Carta 5 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast dell’ultima stagione ritroveremo: Úrsula Corberó nei panni di Tokyo / Silene Oliveira; Itziar Ituño interpreta Raquel Murillo / Lisbona; Álvaro Morte è Sergio Marquina / Salvador Martín / Il Professore; Miguel Herrán è Aníbal Cortés / Río; Jaime Lorente è Daniel Ramos / Denver; Esther Acebo è Mónica Gaztambide / Stoccolma; Enrique Arce è Arturo Román; Darko Peric è Mirko Dragic / Helsinki; Hovik Keuchkerian è Bogotà; Rodrigo de la Serna interpreta Martín Berrote / Palermo; Najwa Nimri è Alicia Sierra; Luka Peroš è Marsiglia; Belén Cuesta è Julia / Manila.

New entry: Patrick Criado nei panni di Rafael, figlio di Berlino; Miguel Ángel Silvestre interpreta René, un uomo dal passato di Tokyo; José Manuel Seda è Segasta, Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito Spagnolo.