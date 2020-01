Chi condurrà L’Isola dei Famosi 2020? Al momento, non c’è un nome ufficiale per quanto riguarda la conduttrice della nuova edizione del reality show di Canale 5. Certo è, però, che sia Alessia Marcuzzi che Simona Ventura hanno già fatto sapere di non essere interessate alla conduzione del programma.

Alessia Marcuzzi non condurrà L’Isola dei Famosi 2020

A svelare che Alessia Marcuzzi non condurrà L’Isola dei Famosi 2020 è stata la stessa Mediaset in un comunicato stampa ufficiale, diramato nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio.

“Alessia Marcuzzi – si legge nella nota inviata agli organi di stampa dal “Biscione” –, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell'”Isola dei Famosi“”.

Il motivo? E’ presto detto. Da Cologno Monzese, infatti, fanno anche sapere che: “Sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale de Le Iene (in onda da febbraio su Italia 1)“.

Simona Ventura e quella frase sul ritorno a L’Isola dei Famosi

A sfilarsi da un possibile ritorno alla conduzione de L’Isola dei Famosi, però, non è stata solo Alessia Marcuzzi. Già in precedenza, infatti, a rinunciare (ad una richiesta mai fatta? Oppure c’è stata?) ci ha pensato anche Simona Ventura e con più di una frase.

“Se non si fosse capito lavoro in RAI e ho altro a cui pensare. Buon lavoro a chiunque lo condurrà! E’ un bellissimo programma!” il commento diffuso via Twitter dall’amata conduttrice tv originaria di Chivasso.

Ahahhaha che simpatici buontemponi! Se non si fosse capito lavoro in RAI e ho altro a cui pensare. Buon lavoro a chiunque lo condurrà! E’ un bellissimo programma! https://t.co/BzVUIdCVVY — Simona Ventura (@Simo_Ventura) January 28, 2020

L’Isola dei Famosi la conduce Ilary Blasi?

In queste ore, allora, tra addetti ai lavori viene anche spontaneo chiedersi: chi è conduce L’Isola dei Famosi quest’anno? Un volto Mediaset di punta? Una nuova conduttrice promossa per meriti? Oppure meglio andare su qualche faccia nuova?

A fare un primo nome della possibile nuova presentatrice sono stati i colleghi di TvBlog, secondo cui potrebbe essere Ilary Blasi – già in passato alla guida di Gf Vip ed Eurogames – a condurre la quindicesima edizione del programma targato Magnolia.