Ormai da tempo Italia Uno è diventata la rete di riferimento, fra quelle principali, per gli appassionati di film d’azione e anche nella prima serata di Mercoledì 15 Novembre non delude. Alle 21.20 infatti, va in onda Killer Elite, un action mozzafiato ricco di colpi di scena e recitato da ottimi attori, su tutti Clive Owen, il sempre strepitoso Robert De Niro e l’icona del genere action Jason Sthatam.

Insomma, una pellicola di fronte alla quale non si corre di certo il rischio di annoiarsi! Curiosi di saperne di più a riguardo? Di seguito trovate trama, cast e curiosità più interessanti.

Killer Elite: la trama in breve e il cast

Stati Uniti, anni ’80. Dopo tanti anni da assassino su commissione, stanco della vita da mercenario, Danny Bryce decide di ritirarsi. Ma quando viene a sapere che il suo amico Hunter è stato rapito in Oman, torna in pista più energico e volenteroso che mai. Dovrà vedersela, fra l’altro, con alcuni ex membri dei servizi segreti inglesi.

Oltre ai già menzionati Robert De Niro, Jason Statham e Clive Owen, fanno parte del cast anche Dominic Purcell, Aden Young e Yvonne Strahovski.

Le curiosità sul film

Killer elite è un adrenalinico action movie con forti connotati thriller diretto da Gary McKendry nel 2011. Queste sono le principali curiosità sulla pellicola: