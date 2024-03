La principessa del Galles Kate Middleton è in cura per un cancro. La 42enne moglie dell’erede al trono, il Principe William, ha condiviso le sue notizie sulla salute venerdì in un videomessaggio personale, che arriva dopo che Kensington Palace ha annunciato il 17 gennaio di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico all’addome.

Kate Middleton ha il cancro: l’annuncio in un video

Chiamando la notizia un “enorme shock”, la principessa Kate ha detto che lei e il principe William “hanno fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questo in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo”.

Le immagini sono state trasmesse dalla BBC, e riprese da tutte le testate e le tv del mondo.

La principessa Kate è ancora sottoposta a un ciclo di chemioterapia iniziato a febbraio, è quanto ha annunciato Kensington Palace.

Il ricovero e l’operazione

Kate Middleton, il 16 gennaio scorso è stata ricoverata in ospedale per un “importante intervento chirurgico addominale”.

Al momento dell’operazione si pensava che la sua condizione non fosse cancerosa, poiché nessun test aveva confermato la presenza del tumore. Tuttavia, i test postoperatori hanno invece ribaltato la diagnosi.

L’accanimento mediatico su Kate Middleton

In queste settimane, l’assenza della principessa dalla vita pubblica ha alimentato fake news sul suo reale stato di salute. Inoltre, molti i media del mondo che hanno parlato di imminenti annunci su un possibile divorzio dal principe William.

Uno sciacallaggio e una pressione, che la principessa del Galles si è vista obbligata a confermare il suo difficile momento nonostante volesse un po’ di privacy.

In queste settimane sembrava essere ripiombati indietro di 40 anni, quando la pressione mediatica ha reso difficile la vita di Lady Diana.

Con questo video la famiglia reale inglese ha volto non solo informare sul reale stato di salute della principessa del Galles ma, a sua volta mettere a tacere le notizie false circolate in queste settimane. Solo qualche giorno fa, era stata diffusa la notizia in merito al fatto che qualcuno si sarebbe intrufolato negli archivi della clinica per rubare dati ed informazioni sullo stato di salute della principessa appropriandosi della sua cartella clinica.

Il video con i sottotitoli: