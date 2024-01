Se sei un appassionato del karaoke allora non puoi perderti “Karaoke Night – Talenti senza vergogna“, il nuovo show condotto da Dargen D’Amico. Il cantante sveste i panni di giudice di XFactor per guidare alcuni concorrenti in questo nuovo programma musicale. Vediamo insieme di cosa si tratta e dove vederlo.

Dargen D’Amico conduce Karaoke Night: i sei concorrenti vip

Dargen D’Amico è al timone di ‘Karaoke night‘ che andrà in onda su Prime Video. Gli abbonati al servizio Amazon potranno vedere questo nuovo show Original in 4 episodi che vedrà la partecipazione di 6 concorrenti famosi. La prima puntata è prevista per giovedì 4 gennaio 2024. I sei si sfideranno in diversi round in cui canteranno le hit del passato e quelle più moderne.

A giudicarli saranno gli altri concorrenti in gara che voteranno il peggiore e il migliore di ogni esibizione. Le performance, come dice il titolo del programma, dovranno divertire il pubblico e mostrare il talento di ogni partecipante che non deve aver vergogna. Sono infatti consentite alcune ‘scorrettezze’ e i cantanti possono portare sul palco parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e anche stonare.

Ma chi saranno i sei concorrenti di “Karaoke Night – Talenti senza vergogna? Si tratta di personaggi del mondo dello spettacolo che non sono cantanti professionisti ma che hanno in comune la passione per il karaoke.

Vedremo quindi l’attrice Claudia Gerini; l’influencer Alessia Lanza; la comica e imitatrice Francesca Manzini; l’attore Pierpaolo Spollon; gli sportivi Nicola Ventola e Lele Adani e Tommaso Zorzi. I sei si metteranno in gioco con la musica come è possibile vedere nel trailer in cui cantano ‘Dove si balla’ di Dargen D’Amico.

Alcune informazioni sul programma

“Karaoke Night” è prodotto in Italia da Stand by me in collaborazione con Prime Video. È basato su “Celebrity Karaoke Club” di Monkey Kingdom, prodotto in associazione con Universal International Studios e concesso in licenza da NBC Universal Formats. In totale saranno quattro le puntate che potremmo vedere su Prime Video a partire da giovedì 4 gennaio 2024.