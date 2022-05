Kalush Orchestra vincono l’Eurovision Song Contest 2022 di Torino. Il gruppo, che alla kermesse canora ha rappresentato l’Ucraina con il brano “Stefania”, ha trionfato grazie ai tantissimi voti arrivati da casa. Un televoto che premia la band ucraina e che rappresenta un forte segnale contro la guerra che da oltre due mesi sta mettendo in ginocchio il paese trionfatore dell’Eurovision 2022. Ma andiamo a conoscere meglio la storia della Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra, dall’Ucraina con il brano “Stefania”: chi sono i vincitori dell’Eurovision 2022

Kalush Orchestra, il gruppo vincitore all’Eurovision Song Contest 2022, rappresentando l’Ucraina con il brano “Stefania”, è talvolta accreditato solamente con la denominazione Kalush. La band musicale dell’Ucraina si è formata nel 2019, ed è costituita dal rapper Oleh Psjuk, dal musicista Ihor Didenčuk e da MC KylymMen.

I primi successi

Il gruppo musicale formatosi a Kaluš, ha firmato nel novembre 2019 un contratto discografico con la Come True, divisione della Sony Entertainment, nel novembre 2019 dopo aver pubblicato il singolo Ty honyš. Sotto l’etichetta è stato messo in commercio l’album d’esordio Hotin, contenente sia il brano Hory, nato da una collaborazione con Al’ona Al’ona premiata con lo YUNA, il principale riconoscimento musicale nazionale ucraino, alla miglior hit hip hop, che il successo radiofonico Zori, con cui hanno toccato la top five ucraina. La popolarità riscossa dall’LP nel corso dell’anno si è trasformata in sei nomination nell’ambito dello YUNA. Jo-jo, un EP inciso assieme a Skofka, è stato divulgato nel luglio 2021.

La corsa per l’Eurovision 2022 di Torino della Kalush Orchestra

Nel 2022 Kalush Orchestra viene selezionata dalla Nacional’na Suspil’na Teleradiokompanija Ukraïny come partecipanti sotto la denominazione di Kalush Orchestra a Vidbir, la selezione che ha il compito di decretare il rappresentante ucraino all’Eurovision Song Contest, con il brano “Stefania”, numero uno in Ucraina. Nella serata, dove hanno ricevuto il massimo punteggio dal televoto, si sono piazzati al 2º posto su otto partecipanti, cedendo la vittoria a Alina Paš con la sua Shadows of Forgotten Ancestors.

La fortuna arrivata dopo il ritiro dei primi candidati all’Eurovision

In seguito al ritiro della Paš per via di una controversia, i Kalush sono stati selezionati internamente dall’emittente ucraina responsabile della partecipazione eurovisiva del paese, UA:PBC, come rappresentanti nazionali a Torino. L’esibizione del gruppo ha inizialmente superato le semifinali, riuscendo a portare il terzo trionfo nazionale a casa in occasione della finale dell’evento.

Il messaggio del presidente Zelinsky

Grande sostenitore della Kalush Orchestra è il presidente Zelinsky che, prima della finale aveva fatto un accorato appello a votare il gruppo ucraino: “Tifo per l’Ucraina! Molto presto nella finale dell’Eurovision il continente e il mondo intero sentiranno la nostra parola nativa. Credo che alla fine questa parola sarà “vittoria”! Europa, vota per Kalush Orchestral Sosteniamo i nostri compatrioti! Sosteniamo l’Ucraina!”.

Subito dopo la vittoria il presidente si è congratulato con la band per la vittoria ottenuta all’Eurovision 2022 di Torino e ha dichiarato: “Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa! L’anno prossimo l’Ucraina ospiterà l’Eurovision! Per la terza volta nella sua storia. E credo – non l’ultimo. Faremo del nostro meglio per ospitare un giorno i partecipanti e gli ospiti dell’Eurovision a Mariupol ucraino. Libero, pacifico, ricostruito! Grazie per aver vinto Kalush Orchestra e tutti coloro che hanno votato per noi! Sono sicuro che il nostro accordo vittorioso nella battaglia con il nemico non è lontano. Gloria all’Ucraina!”.