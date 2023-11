Cresce l’attesa per la finale dello Junior Eurovision Song Contest 2023 in programma a Nizza, in Francia. In gara per l’Italia direttamente da The Voice Kids Melissa e Ranya con il brano “Un mondo giusto”. L’appuntamento è su Rai1 dalle ore 15.50.

Junior Eurovision Song Contest 2023: per l’Italia ci sono Melissa e Ranya

Domenica 26 novembre 2023 dalle ore 15.50 appuntamento con la finale dello Junior Eurovision Song Contest 2023 tramesso in diretta su Rai1. Per l’Italia in gara ci sono le giovanissime Melissa e Ranya, le cantanti reduci dalla partecipazione dalla prima edizione di The Voice Kids. La sede della 21esima edizione della kermesse canora è Nizza: un appuntamento che si preannuncia imperdibile con la partecipazione di tanti ospiti pronti a fare il tifo per l’Italia. A condurre lo speciale su Rai1 Mario Acampa con la presenza di diversi ospiti tra cui: la cantante da milioni di visualizzazioni Eva Stella, la “nonna influencer” di 93 anni, appena nominata dalla BBC tra le 100 donne dell’anno. E ancora: Licia Fertz, Andrea Maggi il professore de Il Collegio, gli studenti Anita Pia Costanzo ed Enrico Di Clemente, i ballerini Nicoletta Manni, prima danzatrice del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal 2014 e Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione di Amici.

L’Italia sarà rappresentata da Melissa e Ranya in gara con il brano “Un mondo giusto”, una canzone scritta da Marco Iardella e Franco Fasano. Il brano è stato raccontato così dalle due giovani interpreti durante un’intervista rilasciate all’Avvenire: “un mondo giusto non è questo, non è la guerra e non è la cattiveria. Questa canzone dice che dobbiamo puntare a un mondo migliore e la musica può aiutarci in questo“.

Junior Eurovision Song Contest 2023: come votare l’Italia

Come votare Melissa e Ranya allo Junior Eurovision Song Contest 2023? Per chi volesse sostenere le due giovani cantanti di The Voice Kids è possibile farlo sul sito www.jesc.tv a partire dalle 20 di sabato 25 fino alle ore 16 di oggi, domenica 26 novembre 2023. Non solo, durante l’esibizione di tutti i cantanti sarà possibile votare ancora.

Ricordiamo che in gara allo Junior Eurovision Song Contest 2023, con lo slogan Heroes, oltre all’Italia ci sono: Albania, Armenia, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Ucraina. Chi vincerà?

Ecco il video del brano di Melissa e Rayna in gara allo Junior Eurovision 2023: