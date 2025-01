Jovanotti si prepara a salire sul palco del teatro Ariston in qualità di ospite durante il Festival di Sanremo 2025. Il cantate, fortemente voluto da Carlo Con ti in qualità di direttore artistico e conduttore della kermesse canora, tornerà in scena dopo l’incidente in bici che lo ha tenuto a riposo per tanti mesi. Prima di allora però, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha radunato amici e stampa al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano lo scorso 27 gennaio per presentare il suo nuovo progetto discografico dal titolo “Il Corpo Umano”.

La serata evento di Jovanotti al Teatro Lirico Giorgio Gaber

In attesa di vederlo esibirsi sul palco del teatro Ariston di Sanremo, Jovanotti presenta il suo nuovo dico dal titolo “Il Corpo Umano”. Una serata racconto, quella che il cantante ha organizzato a Milano presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber, dove Lorenzo ha voluto mettersi a nudo, raccontato il periodo diffide dopo l’incidente in bicicletta che l’ha costretto al riposo totale per mesi e una lunga riabilitazione.

L’album “Il corpo umano”

L’album dal titolo “Il Corpo Umano”, scritto in oltre due anni, e un viaggio musicale di 56 minuti e 58 secondi che parla di rinascita, libertà e autenticità: ogni traccia è una tappa di un percorso personale e allo stesso tempo universale, dove emozioni profonde e introspezione si uniscono con suoni contemporanei e contaminazioni globali. All’interno del disco c’è anche un bellissimo omaggio al suo mito di sempre: Adriano Celentano, di cui il cantante è un grande fan.

Il tour PalaJova 2025

A marzo, dopo 6 anni dal “Lorenzo Live 2018”, il suo ultimo tour nei palazzetti e sulla scia del grandissimo successo delle feste a cielo aperto del Jova Beach Party, parte lo straordinario viaggio del PalaJova: con già 26 date tutte sold out in calendario per un evento unico che va ben oltre il tradizionale concerto.