Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è rimasto vittima di un brutto incidente con la bicicletta. Ospite da un amico nella Repubblica Dominicana, l’interprete di tanti brani di successo è caduto dalla due ruote e ha riportato alcune fratture che lo costringeranno ad un intervento chirurgico. E’ stato lo stesso cantante, attraverso un video postato sui social, ad annunciare ai fans quanto accaduto. Ecco cosa sappiamo.

L’incidente e il referto medico

Jovanotti non scorderà di certo questa vacanza nella Repubblica Dominicana. Ospite di un amico insieme alla moglie Francesca Valiani, il rapper si è concesso un giro con la bici da corsa ma ha urtato contro un dissuasore di velocità ed è caduto rovinosamente.

Soccorso e trasportato in ospedale, l’artista originario di Cortona ha riportato tre fratture al femore ed una lesione alla clavicola. Sarà sottoposto ad un intervento chirurgico fra domani e Martedì.

Le parole di Jovanotti

A corredo del video da lui stesso postato, Jovanotti ha scritto le seguenti parole: “Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l’ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi… Sono volato alla grande” e ancora “ospite di un amico in Repubblica Dominicana: mi sono portato la bici al mare e sbam!. Mi sono fatto male”

E infine: “Il mio medico di fiducia dice che dovrò operarmi, impiantarmi un chiodo di titanio nel femore”. “Fa malissimo, un male terribile, ma sono qua, sono vivo”.

Con l’ironia e il sorriso che lo contraddistinguono da sempre, Jovanotti sta quindi affrontando nel miglior modo possibile lo spiacevole episodio. Le fratture non sono mai uno scherzo, è vero, ma poteva andare peggio. Il cantante ne avrà per un po’, ma si rimetterà completamente. Noi di SuperGuidaTv vi aggiorneremo immediatamente nel caso ci fossero delle novità.

Ecco il video pubblicato su Instagram da Jovanotti: