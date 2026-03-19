Jo Squillo e Michelle Masullo, formano la coppia de “Le Dj” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” dal 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Jo e Michelle alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Intervista a Jo Squillo e Michelle Masullo, “Le Dj” di Pechino Express 2026

Jo Squillo, Michelle Masullo, “Le Dj” di Pechino Express, benvenute su SuperGuidaTV. Che esperienza è stata questa e cosa avete scoperto l’una dell’altra che non sapevate prima?

Jo Squillo: È stata una bellissima esperienza. La rifacciamo subito?

Michelle Masullo: No! (ride).

Jo Squillo: Avete capito che siamo l’opposto: però gli opposti si compensano e si attraggono. È stato molto bello vivere questa esperienza con una persona a cui vuoi molto bene e di cui ti prendi cura. Questa esperienza ci ha rafforzate e ci ha fatto sentire ancora più “a casa”. Paradossalmente sentirsi a casa in un mondo completamente nuovo, alla scoperta, che è anche duro e difficile perché vivi senza soldi, senza nulla.

Michelle Masullo: Senza nessun comfort. Tutto quello che si immagina da casa è molto più duro nella realtà. Nessuno pensa davvero a cosa significhi stare senza cellulare, senza soldi, senza punti di riferimento. Devo dire che dopo Pechino Express mi è capitato di uscire senza cellulare e senza soldi. Una cosa impensabile prima. Ti cambia completamente la visione della vita e il modo di viverla.

Jo Squillo: È anche una grande sfida personale, perché ti mette alla prova e ti costringe a confrontarti con i tuoi limiti. Devi superarli. Sono molto orgogliosa di dire che anche alla mia età ho dimostrato a me stessa che il bello deve ancora arrivare. Ho affrontato prove fisiche, sportive e anche psicologiche. Oltre alla mancanza di comfort è stata anche un’esperienza spirituale. Abbiamo incontrato persone meravigliose che ci chiedevano: “Perché lo fate?”. E noi rispondevamo: perché amiamo aiutare gli altri. Vedevamo nei loro occhi la gioia e il sorriso. È un messaggio importante anche per le nuove generazioni: fare del bene agli altri fa bene anche a se stessi. Queste persone ci dedicavano ore per accompagnarci, perdendo tempo e a volte anche soldi, senza ricevere nulla in cambio. Offrire un passaggio a delle sconosciute è stato un gesto bellissimo. È stata un’esperienza davvero meravigliosa.

Michelle Masullo: La cosa più curiosa è che alla fine si ricordano di più i momenti difficili, quelli che ti mettono davvero alla prova, fisicamente e mentalmente, più dei momenti comodi. Io ricordo soprattutto quelli.

Se vi proponessero di tornare a Pechino Express, magari nel ruolo di inviate, vi piacerebbe?

Jo Squillo: Sì, vogliamo farlo subito!

Michelle Masullo: Aspetta un attimo… ma l’hotel c’è? (ride). Aspetta, dobbiamo vedere dove dormiamo!

Jo Squillo: Preparati a fare la doccia quando puoi, perché poi magari non la fai per giorni. Io ho perso cinque chili. In più abbiamo avuto qualche problema fisico: io una tallonite e Jo una pulpite. Eravamo imbottite di farmaci, ma abbiamo resistito.

Una volta tornate a casa, qual è stata la prima cosa che avete fatto?

Michelle Masullo: La doccia! La prima cosa è stata la doccia. Io di solito faccio due o tre docce al giorno. Non poterne fare nemmeno una per due o tre settimane mi ha devastato.

Jo Squillo: Io invece ho mangiato qualcosa di diverso. Durante il viaggio mangiavamo praticamente solo riso.

Michelle Masullo: Sì, perché spiegare alle persone che Jo è vegana non era facile. Io avrei potuto mangiare tutto, ma alla fine diventavo vegana anche io!

Jo Squillo: Il rapporto con il cibo è stato particolare. Però loro ti offrivano sempre un piatto di riso. Per me il riso racchiude tutto: il sorriso, l’ospitalità, l’essenza dell’accoglienza. Io con il riso sto benissimo!