“Nella playlist dei tuoi pensieri” è il brano che vede duettare assieme Jessica Morlacchi e Luci al Neon. Una hit estiva frizzante, energica, in cui le vocalità diverse delle artiste si mescolano dando vita ad una melodia orecchiabile. Scritto dall’ex tastierista dei The Giornalisti Leo Pari e Kris, nel brano si parla di un amore estivo, fatto di gelosie e di contrasti ma anche di qualche errore dove la realtà assume contorni più grandiosi.

Jessica Morlacchi e Luci al Neon insieme nel singolo Nella playlist dei tuoi pensieri

Kris di Luci al Neon ha raccontato ai microfoni di SuperGuida TV com’è nata questa collaborazione: “Quando ho scritto questo brano assieme a Leo Pari noi volevamo parlare di quegli amori nati in estate che poi finiscono ma che ti fanno soffrire. Assieme a Francesca Avoli e Alena Mengo abbiamo pensato di coinvolgere Jessica Morlacchi. L’avevo sempre seguita quando era nel gruppo con i Gazosa e al liceo parlavo di lei con le mie amiche. Conoscendola è nata anche una bella amicizia. Lei ha ascoltato tutti i miei brani ma quando le ho fatto sentire Nella playlist dei tuoi pensieri si è subito convinta a prendere parte al progetto. Si è rispecchiata nel testo perché crede molto nell’amore”.

Il videoclip è stato girato in un hangar privato. Una location particolare dietro al quale si cela un clamoroso retroscena. Kris e Jessica Morlacchi hanno paura di volare: “Abbiamo voluto girare il videoclip in un hangar per sfatare la paura dell’aereo. Si è trovata subito d’accordo tanto che in alcune scene ha provato anche a decollare. E’ stata un’esperienza fantastica”.

Una collaborazione nel segno dell’empowerment femminile in un’epoca in cui nell’industria musicale sono ancora poche le donne che riescono a fare carriera: “Tra le donne probabilmente c’è molta competizione ed è difficile confrontarsi. Anche nel nostro gruppo possono esserci degli screzi ma ci si vuole bene e ci si rispetta”.

A settembre intanto uscirà il primo EP delle Luci al Neon: “Lo presenteremo nei vari club in giro per l’Italia. Per l’occasione stiamo pensando di invitare anche degli ospiti”.