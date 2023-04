Ieri ospite di Domenica In c’è stato Jerry Calà che, come sapete è reduce da un infarto, che per fortuna è stato preso in tempo, e per cui ogni pericolo è stato scongiurato. Ieri a distanza di due settimane dal suo malore, raccontandosi all’amica Mara Venier, che è stata anche la sua ex compagna, ha detto: “Quando ho avuto il malore con questo grande peso allo stomaco, ho pensato a una indigestione dopo una cena veloce e una giornata di lavoro al freddo“. Ma capiamo meglio quello che è successo attraverso le parole dell’attore.

Jerry Calà cuore a cuore da Mara Venier a Domenica In: “Sono sempre stato attento”

Mara Venier ha accolto l’attore e regista nel suo studio con molto affetto, come c’era da aspettarselo e quasi commossa ha detto: “Ci hai fatto prendere un bello spavento”. Calà tuttavia, spiega che all’inizio pensava si trattasse di un’indigestione e non fosse nulla di grave: “Sono sempre stato attento e ho fatto spesso controlli “. L’attore continua aggiungendo di non aver temuto per la sua vita:

“Dico la verità, paura di morire non ne ho avuta perché non so come mai, già da quelli che sono arrivati, i ragazzi del 118, poi la clinica che era lì, sono stato subito rassicurato e addirittura lì in sala operatoria mi dicevano ‘guarda che tu adesso devi stare Tranquillo’. Sono stato molto fortunato e ti dirò una cosa, ho più paura adesso. Ti rimane un po’ di paura, a dormire da solo, a stare a casa da solo, ma mi passerà”.

Jerry Calà colpito da infarto: i commenti ignobili sul web sul suo malore

Chissà perché quando una vip viene colpito da qualche disgrazia c’è sempre il cretino di turno che si diverte a inventare le cose più strampalate sulle possibili motivazioni del malessere. Anche nel caso di Jerry Calà è stato così. Mentre ancora non si avevano notizie certe sul malessere, sul ricovero qualche webete si è divertito a diffondere fake news. Tanto che Calà ha scritto sui social: “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio“.

Ma l’affetto dei fan dell’attore è stato superiore a qualsiasi fake news, e Calà è stato investito da un’ondata di entusiasmo e amore. “Se mi aspettavo questa ondata di affetto? Una sorpresa e una grande soddisfazione, veramente qualcosa di buono devo aver fatto. Questa ondata d’amore mi ha aiutato”.

Jerry Calà in studio a Domenica In: per lui gli amici di sempre

In studio assieme a Jerry Calà era presente anche il figlio vent’enne, Johnny e gli amici di una vita:

Massimo Boldi,

Christian De Sica

Ezio Greggio con cui ha girato Yuppies nel 1986.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene e un Boldi super distratto oltre a perdere l’apparecchio acustico, ha urlato: “Siamo pronti per girare Yuppies 3”!