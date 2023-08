Che Jennifer Lopez sia innamorata di Capri è un fatto risaputo. Ogni anno la cantante sbarca sull’isola più amata dal jet-set internazionale donandosi letteralmente ai tanti fan e ai fotografi che soprattutto in questo periodo amano l’isola italiana. Ieri sera, durante una cena con amici Jlo ha improvvisato un concerto live allietando tutti gli ospiti dello storico locale Anima e Core di Capri.

Jennifer Lopez in vacanza a Capri improvvisa un live alla Taverna Anema e Core – Video

In questi giorni, Jennifer Lopez sta trascorrendo alcuni giorni sulla magnifica isola di Capri. La cantante è in compagnia di amici e assistenti che seguono da sempre la star nelle sue vacanze. Come accade ogni anno, Jennifer Lopez non si sottrae alla consueta passeggiata a piedi sull’isola più romantica del mondo. Una passeggiata che è anche l’occasione per fare qualche acquisto nei negozi che popolano l’isola.

Jennifer Lopez passeggiata a Capri

Oltre allo schieramento di guardie del copro che badano alla sicurezza della cantante, una fola di curiosi e paparazzi insegno la cantante lungo il tragitto per una foto.

Jennifer Lopez in Capri, Italy (August 11, 2023) pic.twitter.com/SS6zKXc4sB — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 11, 2023

Video – Jennifer Lopez live improvvisato a Capri

Tra passeggiate, shopping, foto con i turisti e momenti di assoluto relax, Jennifer Lopez ha fatto anche tappa nel locale più celebre dell’isola, la nota Taverna Anima e Core della famiglia Lembo. La cantante dopo aver degustato le prelibatezze del menù tipico caprese, si è esibita cantando e ballando su celebri canzoni che hanno animato l’intera serata.

Ancora una volta la Lopez ha saputo regalare una serata indimenticabile ai tanti presenti, del celebre locale caprese. Quello tra la Lopez e l’isola di Capri è ormai una storia d’amore che va avanti da anni. Da sempre la star viene accolta con amore dai tanti abitanti che abitano sull’isola non solo nel periodo estivo ma durante tutto l’anno.

Jennifer Lopez singing “I Will Survive” at Taverna Anema e Core last night in Capri, Italy. pic.twitter.com/ZSsAxJKgkg — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 12, 2023

Ecco un altro video dove Jennifer Lopez si esibisce