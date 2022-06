Jennifer Lopez è tornata ad esibirsi sul palco con la figlia Emme Maribel Muniz. Dopo la performance durante il Super Bowld, JLo ha deciso di condividere ancora una volta lo stage con la figlia nata dall’amore con Marc Anthony. Ad attirare l’attenzione questa volta la scelta della cantante di presentare la figlia con un pronome neutro.

Jennifer Lopez e la figlia Emme: insieme a Los Angeles

All’età di 14 anni Emme Maribel Muniz, questo il nome completo della figlia di Jennifer Lopez e Marc Anthony, può vantare di essersi esibita già due volte con la madre. Due occasioni importanti: la prima durante il Super Bowl e la seconda in occasione del gala organizzato in onore dei Los Angeles Dodgers. Mamma e figlia, coordinate in un total look di Roberto Cavalli, hanno cantano insieme “A Thousand Years”, il successo mondiale di Christina Perri.

Una performance che ha conquistato tutti, ma in realtà ad accendere i riflettori su mamma e figlia è stata la scelta della popstar di rivolgersi alla ragazza con un pronome neutro. JLo, nel presentare la figlia Emme al gala Los Angeles Dodgers, ha utilizzato il pronome “they” che tradotto significa “essi” e poi “them” il cui significato è loro, utilizzato per non identificare il genere lui e lei.

Jennifer Lopez e la polemica sul pronome inclusivo alla figlia Emme

“L’ultima volta che abbiamo cantato insieme era in un grande stadio come questo e io chiedo loro di cantare con me tutto il tempo che vorranno” sono state le parole di Jennifer Lopez.

Una scelta che ha fatto discutere, visto che l’utilizzo del pronome neutro negli Stati Uniti d’America si sta diffondendo tantissimo tra i giovanissimi che non vogliono essere etichettati né come maschio né come femmine. Un tema complesso che in America, e non solo, sta diventando sempre di più oggetto di scontri e dibattiti.