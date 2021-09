Jennifer Lopez e Ben Affleck infiammano il Festival del Cinema di Venezia 78. Oramai la coppia non si nasconde più; anzi i Bennifer sono arrivati in laguna regalando ai fotografi un bacio da favola!

Jennifer Lopez a Venezia: il bacio con Ben Affleck infiamma il lido

Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo Capri sono sbarcati anche a Venezia. La coppia dell’estate è arrivata al Lido di Venezia per la presentazione del film “The Last Duel” di Ridley Scott mandando tutti in visibilio. Bellissimi ed innamorati, JLo e Ben Affleck si scambiano dolcissimi sguardi e poi un bacio da favola sotto l’occhio attento dei paparazzi e dei curiosi.

Oramai non si nascondono più. Il loro amore è vero ed è la continuazione di una favola bruscamente interrotta anni fa. Per la coppia, infatti, si tratta di un ritorno di fiamma dopo la prima relazione del 2001 che tanto aveva fatto sognare i fan della cantante e dell’attore. A distanza di 20 anni tra i due è rinato l’amore e quale occasione migliore che non sbandierarlo al mondo intero al Festival del Cinema di Venezia?

Ben Affleck a Venezia per il film “The Last Duel”, ma JLo cattura la scena

Ricordiamo che Ben Affleck è approdato al Lido di Venezia ’78 per la presentazione alla stampa del film fuori concorso “The Last Duel” diretto da Ridley Scott con protagonisti Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer.

Dopo l’arrivo in laguna, ora c’è tanta attesa per il red carpet dei Bennifer. La curiosità, naturalmente, è tutta per l’abito prescelto dalla bellissima Jennifer Lopez. L’attrice e cantante ha optato per un abito bianco di Georges Hobeika alta moda Autunno Inverno 2021 2022 impreziosito da una mini clutch tempestata di cristalli e sandali color argento con tacco vertiginoso e plateau. Il tutto firmato Jimmy Choo. Che dire un outfit da urlo che ha catalizzato l’attenzione della stampa e dei paparazzi per il fashion moment più bello di Venezia 78!